Fedt nok - selv i en svær coronatid

HOBRO: 92 deltagere fordelt på 29 hold lagde tilbage i januar fra land i ”Hobro smider fedtet”.

Et trænings- sundheds- og livsstilsforløb arrangeret af Hobro Idrætscenter, hvor man i hold skulle konkurrere om at blive ”Hobro største tabere”.

Det skete samtidig med, at de fik massevis af input, sparring, adgang til træning, mulighed for løbende kontrolvejninger plus meget mere.

Status efter 12 uger

Selvom afslutningen på forløbet blev anderledes end planlagt på grund af coronakrisen, var der på ingen måde noget galt med det endelige slutresultat, da der efter 12 uger for nyligt blev gjort status.

Sammenlagt smed de 92 deltagere nemlig hele 436 kilo rent fedt, hvilket er et gennemsnit på næsten fem kilo per person.

Og da det var kun var tabet af fedt, der blev målt, var det samlede vægttab såmænd endnu større.

Og vinderen var.....

Den samlede holdvinder kaldte sig ”My Bakery Boys”, hvor Dennis Lisbjerg, Thomas Jacobsen og Rasmus Thybo sammenlagt smed imponerende 31,3 kilo fedt.

For det blev de honoreret med et gavekort til Mr. Tang & Frisør Jacobsen til en værdi af 8.500 kroner.

Andenpladsen gik til Lillegården El, hvor Kenneth Johnsen, Søren Langgaard og Lennart Sørensen sammenlagt kom af med 25,9 kilo fedt, hvilket indbragte et gavekort til Meny på 5000 kroner inklusive limousinekørsel.

Tredjepladsen gik til ”Familien Vammen Jensen” med Palle, Jonas og Helle Vammen Jensen.

De smed 24,5 kilo fedt, og blev belønnet med et gavekort på 2500 kroner til Sport 24.

Fedtfattig direktør

Største individuelle præstationer stod Torben Ladefoged for hos mændene.

I løbet af de 12 uger måtte Mariagerfjord Kommune nemlig sige farvel tilintet mindre end 13,7 kilo, teknisk direktør - i skikkelse af Torben Ladefoged

Hos kvinderne vinkede Lene Bjørnsgaard Grøn hos kvinderne vinkede farvel til 10,3 kilo fedt.

- Det har været en fantastisk godt forløb, og jeg er meget imponeret over de resultater, som deltagerne har opnået, roser Johnny Wulff, centerleder i Hobro Idrætscenter, og fortsætter:

Flot, at de bare blev ved

- Jeg var ikke mindst imponeret over afslutningen, hvor deltagerne de sidste 14 dage havde svært ved at mødes, træne og alt det andet på grund af corona-krisen.

- Her kunne man virkelig se, at deltagerne ikke bare tænkte ”så kan det hele være lige meget”, men i stedet fortsatte ufortrødent på egen hånd.

En gratis måned, når...

- Det vidner om, at deltagerne har taget de sunde vaner til sig, og det ikke bare var et 12 ugers projekt, og så ellers tilbage til de gamle vaner, anerkender centerlederen.

- Når det hele igen bliver lidt mere normalt, vil Hobro Idrætscenter i øvrigt gerne tilbyde deltagerne i ”Hobro smider fedtet” en måneds gratis adgang til vores træningsfaciliteter, holdtræning og svømmehal, så de kan få genoptaget den træning hos os,som de var kommet så godt i gang med, tilbyder Johnny Wulff.