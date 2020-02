Farverige lyde i Kirsebærhaven

VEDDUM/SKELUND: Farverige Lyde ved Pia og Signe.

Sådan lød titlen på et farvestrålende januarprojekt hos naturbørnehaven Kirsebærhaven i Veddum.

Forleden holdt børn og voksne så fernisering for forældre og andre interesserede.

- Her viste vi frem, hvad vi har lavet i løbet af januar, mens vi bød på saftevand, kaffe, hjemmebagte boller og osteanretning, fortæller dagtilbudsleder Lise-Lotte Laugesen.

Den et år gamle børnehave, som ved årsskiftet i fjor blev oprettet i Veddum efter lukningen af den kommunale børnehave, Stjernen, havde i januar besøg af to kunstnere, en musikpædagog og en billedkunstner.

Farverige Lyde

Det ytrede sig ved et projekt, som altså blev kaldt Farverige Lyde ved Pia og Signe.

- Her arbejdede vi med at blande farver, spille musik med forskellige instrumenter, synge og lege, og nogle af instrumenterne havde børnene selv lavet, tilføjer hun - og uddyber:

- Vi havde indkøbt to store vinylplader, som børnene sammen malede på.

- Når malerierne blev sådan, som børnene ønskede dem, blev der lagt et stykke papir hen over, så der kunne laves et aftryk af maleriet.

- Desuden brugte vi en masse hvidt lagenstof, som vi havde fået foræret af det lokale firma - Kruse Vask.

- På den måde fik vi nogle flotte duge eller vægtæpper.

- Vi brugte også almindelige lærreder som blev lagt oven i det børnene havde lavet, så vi på den måde har nogle flotte malerier til minde om nogle vellykkede dage med masser af kreativitet, forklarer Lise-Lotte Laugesen.

Trommesang

- Endelig fremstillede børnene trommestikker af grene, der blev savet over i passende stykker og omviklet med nogle elastikker.

- Med dem kunne der spilles på forskellige ting, mens vi sang en trommesang.

Og det foregik både ude og inde, fremhæver Lise-Lotte Laugesen.

Alt sammen i tråd med det, Naturbørnehaven Kirsebærhaven i Veddum Hovedgade 42-44 gerne vil.

Her passes børn fra Skelund og Veddum, og Kirsebærhaven definerer sig som en børnehave, der vægter natur, æstetik og bevægelse.

I et aktivt fællesskab

En lille institution, som gerne vil bidrage til at sikre, at ”børnenes mentale, sociale, kreative og motoriske udvikling styrkes.

Samt udvikle barnets evne for et aktivt fælleskab”.

Børnehavens beliggenhed rummer fine muligheder for naturoplevelser, leg, læring og fordybelse.

Ved fornuftigt samvær med naturen og tid udendørs hver dag lærer børnene at sætte pris på, at være aktiv i og med naturen.