Farver som et sidste farvel til Rotunden

SKØRPING: Den planlagte 100-sal ved Kinorevuen betyder samtidig et farvel til Rotunden mellem Kulturstationen og Kinorevuen.

Det beklager blandt andre Tove Nilsson, som udstiller der netop nu og frem til slutningen af marts.

- Rotunden er et fint uprætentiøst privilegium, som adskillige lokale kunstnere har haft i mange år for at udstille deres billeder, siger hun.

Tove Nilsson udstiller natur-abstrakte oliemalerier.

Hun er cand.mag. i kunsthistorie og har arbejdet som gymnasielærer i mange år, men otiet giver nu mulighed for selv at fordybe sig i maleprocessen.

- At samle blindrammerne af gode materialer og sætte godt belgisk hørlærred på er altid en god begyndelse, inden arbejdet med de skønne oliefarver kan begynde på den hvide flade.

Processen er meget langsommelig, da oliemalingens forskellige lag skal tørre, inden næste lag føjes til, fortæller hun.

Tove Nilsson har kun udstillet et par gange før. Senest på Rebild Vandrerhjem og tidligere i Butikken i Gl. Skørping, hvor hun bor.