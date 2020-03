Farvel til de hvide broer: Udskiftning i Klarlunden

ARDEN: De to hvide broer ved Klarlunden i Arden er blevet udskiftet. Nu er de ikke i hvidmalet fyrtræ længere.

I stedet er de nye broer i 100% certificeret hårdt træ af typen cross, som er mere holdbart. Samtidig passer de nye broer også bedre til omgivelserne, da træet ikke skal males, men fremstår i naturfarve.

På samme måde er belægningen på Klarlundstien i 2018 blevet erstattet med gule majssten, som giver indtrykket af natursti.

- På opfordring fra beboerne i Klarlunden har jeg et par gange rettet henvendelse til Mariagerfjord Kommune vedrørende de tidligere broers dårlige stand. Derfor er jeg rigtig glad for, at de nu er blevet udskiftet. Med de nye broer fremstår helhedsindtrykket ens og sammenhængende. Det er rigtigt flot, fortæller Jens Riise Dalgaard, byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune og bosiddende i Arden.

Begge broer er udskiftet til fodgænger-broer. Broerne er 10,5 meter lange, og bredden er 2 meter, så man med en fribredde på 1,8 meter uhindret kan passere ved trafik i begge retninger.

Broerne er jf. lov om offentligtilgængelige broer dimensioneret til last på 500 kg/m2 og er leveret og monteret Inkl. fundamenter/fundering, terrænværn samt skrid sikring på dækket.

De gamle hvide broer var fra 1998 og er løbende blevet vedligeholdt. Men efter 22 år var tiden kommet til en tiltrængt udskiftning.