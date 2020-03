Farsø Sygehus skal alene huse corona-smittede

FARSØ: Farsø skal i den kommende tid alene huse corona-smittede patienter.

I yderste konsekvens op til 100 smittede, i fald det bliver nødvendigt.

Som en del af eskaleringsplanen udvider Region Nordjylland nemlig sin kapacitet og tager Aalborg Universitetshospital, Farsø, i brug.

Det sker for at sikre, at regionen har den fornødne kapacitet, der skal til i behandlingen af COVID-19 patienter.

I takt med udviklingen i coronasmittede nordjyder aktiverer Region Nordjylland løbende den beredskabskapacitet, der vurderes at være behov for.

Det sker for at sikre, at vi i videst muligt omfang har kapacitet og personale til behandling af vores coronasmittede patienter.

10 patienter

Midtvejs i uge 12 var 10 patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital med bekræftet corona-smitte.

Derudover afventedes på det tidspunkt podningssvar på godt 30 indlagte patienter.

Den nuværende situation og de seneste dages udvikling betyder, at regionen nu går op på trin 2 og aktiverer matriklen i Farsø.

Hidtil har Pandemiafdelingen i Aalborg kun været i brug.

- Vi er kommet dertil, hvor vi vil få behov for yderligere kapacitet, så vi kan sikre, at vi bedst muligt kan håndtere coronasmitte.

- Vi har i den seneste uge efteruddannet personale, så vi har det personale, der skal til for at kunne håndtere disse patienter.

Ikke intensiv behandling

- Og vi følger udviklingen nøje og aktiverer efter behov siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, Aalborg Universitetshospital.

Konkret skal der mobiliseres op mod 100 sengepladser i Farsø til corona-smittede patienter, der ikke har behov for intensiv behandling.

Samtidig med udvidelsen af kapaciteten med Farsø, er eskaleringstrinet herefter at kunne åbne sengekapacitet på Regionshospital Nordjylland til 26 corona-smittede patienter.

Klar til at aktive i Hjørring

- Vi er klar til at aktivere et sengeafsnit i Hjørring til COVID-19 patienter.

- Alle forberedelser er gjort og det kan tages i brug med 24 timers varsel. siger lægefaglig direktør Thomas Larsen fra Regionshospital Nordjylland.

Efter Hjørring kan andre hospitalsmatrikler blive aktiveret.

Det vil ske gradvist, i takt med at behovet opstår.