Farsø Sygehus nu næsten som før corona-krisen

HIMMERLAND: Farsø Sygehus vender nu tilbage til hverdagen før corona-epidemien

Genåbningen af det nordjyske sundhedsvæsen er i fuld gang.

Flere aktiviteter, som midlertidigt har været lukket ned under coronakrisen - eller flyttet fra hospitalet i Farsø - vender nu tilbage til Vesthimmerland.

Da coronakrisen for alvor tog fat, blev dagligdagen på Aalborg Universitetshospital i Farsø ændret med kort varsel.

Midt i marts blev planlagte behandlinger stillet i bero, og andre aktiviteter måtte flytte ud for at gøre plads på hospitalet til at tage imod en helt ny type patienter.

108 sengepladser var til rådighed i Farsø som en del af Region Nordjyllands eskaleringsplan for at håndtere corona-epidemien.

Så galt gik det ingelunde.

Tæt på hverdag som før krisen

Covid-19 ser ud til at være under kontrol i denne omgang, og nu er det nordjyske sundhedsvæsen ved at stille om til en hverdag, der mere ligner hverdagen før krisen.

I Farsø er Diagnostisk Center genåbnet for patienter, der undersøges for uklare symptomer.

Det samme gær sig gældende for Medicinsk Dagafsnit, der blandt andet behandler patienter med blodprop.

Diabetes-ambulatorium åbnede sidst på ugen.

Den øvrige aktivitet i medicinsk dagafsnit genetableres stille og roligt .

Dog trækker det lidt længere ud med gigtlidelser og lungesygdomme.

For at mindske risiko for coronasmitte samles færre patienter i venteværelser.

Der går længere tid mellem undersøgelser. Desuden skabes der mere plads i venteværelserne.

Mandag i denne uge skulle også det palliative afsnit være tilbage i Farsø.

Lindrende behandling

Afsnittet for lindrende behandling flyttede 16. marts til Hobro.

Ortopædkirurgien, som fylder en stor del af aktiviteten på hospitalet i Farsø, har været i gang i nogle uger.

Fire af seks operationslejer er genåbent.

Afdelingen har taget fat på den ambulante aktivitet, der dækker alle de underspecialer, som ortopædkirurgien i Farsø varetog før coronakrisen - knæ, hofte, hånd og skulder.

Skulderoperationer, der skal laves indenfor en uge, har i en periode været udført på hospitalet i Thisted.

Også de er nu tilbage i Farsø. Efter planen sker en delvis tilbageflytning af håndoperationer fra uge 20.

Ortopædkirurgi

Flere patienter får tilbud om undersøgelse og behandling

Ortopædkirurgien har aktivitet på alle hverdage, og skadestuen har i hele perioden været i drift.

- Samtidig med, at vi skal sikre den nødvendige kapacitet til at behandle patienter med Covid-19, er det vigtigt, vi øger muligheden for at tilbyde patienter med andre lidelser den undersøgelse og behandling, de har brug for.

- Tilbageflytning af funktioner til hospitalet er en vigtig brik i, at vi kan løfte den opgave, siger hospitalsdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital.