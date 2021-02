Fakta i Skørping bliver til en Coop365-butik

I velkendte rammer får Skørping snart en ny dagligvarebutik. Her i weekenden havde Fakta i Skørping Centret således sidste åbningsdag, hvorefter diverse håndværkere går i aktion, inden dørene slås op til en ny Coop365-butik fredag 5. februar.

Det er Coop Danmark, der har besluttet at forvandle butikken i Skørping fra Fakta til Coop365 – et nyt forretningskoncept, der ifølge Coop placerer sig mellem discountbutikkerne og kvalitetssupermarkeder.

- Med den nye butik får vi et større sortiment. I forhold til i dag udvides sortimentet med godt 1000 nye varer, ligesom vi får endnu flere økologiske varer og et ekstra stort udvalg af let og sund aftensmad til den travle familie, fortæller Mikkel Bonde Rasmussen, der har været butikschef i Fakta i Skørping siden 2015, og som fortsætter som butikschef i den nye butik.

- Jeg er både glad for og stolt af, at vi nu bliver til en Coop365-butik, som, jeg synes, forener det bedste fra to verdener, nemlig lav pris og høj kvalitet, samtidig med et stort varesortiment.

- Vi har haft en god Fakta-butik i mange år. Derfor er fundamentet rigtigt godt, og det glæder vi os til at bygge videre på til glæde for Skørping, fortæller Mikkel Bonde Rasmussen.

Den nye Coop365-butik har som nævnt første åbningsdag fredag 5. februar, men venter yderligere en uges tid med en egentlig ”åbningsfest”, der på grund af corona dog udelukkende kommer til at handle om lidt ekstra gode tilbud i butikken.