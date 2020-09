Færre ledige borgere på integration

Siden januar er 47 borgere på integration i Mariagerfjord Kommune lykkedes med at komme i arbejde eller uddannelse.

Antallet af ledige borgere på integration er dermed faldet til 84 - et resultat, som følger udviklingen på landsplan, men som på regionalt plan placerer Mariagerfjord Kommune i den bedre ende.

To af de borgere på integration, som har mærket glæden ved at blive integreret på det danske arbejdsmarked, er Halima Mahamed Mahamood og Yavar Rostami Sarzamleh, som begge kom til Danmark som flygtninge i 2017 fra henholdsvis Somalia og Iran.

Siden ankomsten til Mariagerfjord Kommune har de arbejdet målrettet på at blive bedre til det danske sprog og gennem praktikker opøvet kompetencer til at kunne varetage et job inden for rengørings- og maskinbranchen.

Indsatsen har båret frugt, og Halima og Yavar er i dag hhv. blevet fastansat på Sødisbakke og hos Hadsund Maskinteknik.

- Det har betydet rigtig meget for min selvtillid og min livskvalitet at få et arbejde, så jeg kan forsørge mig selv og min datter og ikke længere være afhængig af hjælp fra kommunen.

- Ved at komme i praktik og efterfølgende at blive fastansat hos Sødisbakke, har jeg også fået en masse danske venner, som jeg tilbringer tid med både på og uden for arbejdet.

- Det er med til at forbedre mit danske sprog, give mig en bedre forståelse af den danske kultur bedre og ikke mindst at give min datter og jeg en masse gode relationer og oplevelser, siger Halima Mahamed Mahamood.

Virksomhederne spiller en afgørende rolle for en succesfuld integration

- Erhvervslivet spiller en afgørende rolle i at få borgere på integration ind på det danske arbejdsmarked og er en vigtig partner, når de skal integreres i det danske samfund.

- Det er derfor glædeligt at se, hvordan flere af vores lokale virksomheder går forrest og støtter op om integrationen i vores kommune, siger formand for udvalget for arbejdsmarked og uddannelse i Mariagerfjord, Edin Hajder.

Sødisbakke er en af de lokale virksomheder i Mariagerfjord Kommune, som ad flere omgange har givet plads til at borgere på integration kan få en fod inden for på arbejdsmarkedet.

- Det kan ikke undgås, at man støder ind i små og større udfordringer i hverdagen, når man tager imod nydanskere på arbejdspladsen. Men det, vi oplever. er, at de kræfter, vi sætter ind på at tage godt imod nydanskerne og oplære dem i både arbejdsopgaver og den danske kultur, det kommer godt igen senere hen.

- Halima er blevet fastansat i vores vaskeri på Sødisbakke og er rigtig dygtig til sit arbejde, hun er mødestabil, og så spreder hun dagligt en masse glæde blandt sine kollegaer med sin positive indstilling og sit gode humør, siger vaskeri- og rengøringschef Hanne Carstensen.

Hadsund Maskinteknik mærker også gevinsten ved at have været både vedholdende, tålmodig og kreativ i sin tilgang og oplæring af Yavar Rostami Sarzamleh.

- Yavar har ikke let ved det danske sprog, og han kæmper fortsat med gloserne, men vi så potentialet i ham fra starten og lagde derfor kræfter i at samarbejde med Jobcenter Mariagerfjord om at øge Yavars sproglige og faglige kompetencer samtidig med, at han fik intensiv sidemandsoplæring af en af de ansatte i firmaet.

- I dag er Yavar fastansat og arbejder med at montere fryseemner, og han er skarp til at spotte eventuelle fejl og arbejder så grundigt med emnerne, at der stort set ikke kommer reklamation tilbage på produkterne, når de er sendt ud til vores kunder, siger virksomhedsejer Erik Sand.

Arbejdsmarkedschefen i Mariagerfjord Kommune glæder sig over, at det er lykkedes Halima, Yavar og flere andre borgere på integration at få job i Mariagerfjord Kommune.

- På beskæftigelsesområdet er vi meget glade for det gode samarbejde med vores lokale virksomheder.

- Arbejde er en af de vigtigste indikatorer for at blive integreret. Det har en positiv effekt for borgernes fysiske og psykiske velbefindende, hvilket Halima og Yavar er gode eksempler på.

- Det gavner ligeledes vores lokale virksomheder at biddrage til integrationen, da de får en bredere gruppe at rekruttere arbejdskraft ud fra, pointerer arbejdsmarkedschef Simon Mæng.