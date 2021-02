Facebook-opslag gav spillertilgang

Sidste sæson sikrede IF Frem Skørpings bedste fodboldherrer sig oprykning fra serie 4 til serie 3.

Oprykningen til trods måtte holdet sige farvel til en lille håndfuld stærke stamspillere, hvilket fik de ihærdige folk bag holdet til at gå på jagt efter nye spillere.

Da pengekassen måske ikke lige er til at gå ud på transfermarkedet, måtte der tænkes lidt utraditionelt. Det betød, at der blandt andet blev lavet et Facebook-opslag på ”9520 Skørping”, der efterlyste nye spillere – og det var ikke nogen helt dum idé.

- Vores efterlysning på Facebook og et par andre tiltag har båret frugt, og vi har fået et par nye, stærke spillere i truppen, og vi har såmænd hørt, at flere er på vej.

- Derfor har vi nu en konkurrencedygtig og stærk 18-mandstrup, der er klar til den nye sæson, fortæller Peter Thorgaard, der er holdleder i IF Frem Skørping.

Sammen med cheftræner Morten Kamstrup og træner Peter Hjort har han for nylig valgt at forlænge sin aftale med klubben for yderligere en sæson. Samtidig er Jesper Sørensen blevet ny holdleder for klubbens serie 6-hold.

- Vi har trukket forlængelserne lidt på grund af usikkerheden omkring truppens størrelse, men nu, hvor det ser meget lovende ud, glæder vi os alle til den nye sæson.

- Vores umiddelbare ambition for forårssæsonen er at spille nogle gode kampe og få skabt et solidt fundament, som der kan bygges videre på til efteråret, slutter Peter Thorgaard.

Både serie 3 og serie 6-holdet vil træne tirsdag og torsdag fra klokken 18.30 til 20.00 – når ellers det igen bliver tilladt at samles for at spille fodbold på serie-niveau.