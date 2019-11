Få ren besked om medicin!

HADSUND: Tirsdag 12. november har Kræftens Bekæmpelse, Mariagerfjord Lokalforening, arrangeret et foredrag i Hadsund Kulturcenter med Kåre Sundmark kl.19:00.

- Annette Kjær, Hadsund, siger om foredraget: Kom og oplev det underholdende foredrag med Kåre Sundmark, der er tidligere lægemiddelkonsulent. Et foredrag om det, din læge ikke har tid til at fortælle dig om din medicin.

Hvorfor udskriver min læge medicin med så mange bivirkninger? Hvad er en bivirkning? Hvad er kopi medicin?

Få svar, som får brikkerne til at falde på plads, uden lægelatin og kemiske formler. Det er også et foredrag for dig, der helst ikke tager medicin.