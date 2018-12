Få hjælp og vejledning fra Innovationsfonden

MARIAGERFJORD: Torsdag 6. december indbyder Mariagerfjord Erhvervsråd lokale virksomheder til at møde Innovationsfonden til en snak om støtte til innovative og vækstskabende projekter.

Innovationsfonden investerer i projekter, der kan skabe vækst og arbejdspladser i danske virksomheder. Fonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter, hvor risikoprofilen er høj. Fonden er villig til at investere i projekter, som andre måske endnu ikke har set mulighederne i. Fokus er på at udvikle brugbare og levedygtige løsninger til samfundets konkrete udfordringer og innovationsbehov. Det kan være nye, klimavenlige løsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø eller et opstartseventyr, der er under opsejling.

- Vi har i vores område omkring Mariager Fjord haft en høj succesrate hos lokale virksomheder i forhold til at tiltrække midler til udvikling af innovative forretningsideer. Siden 2013 har lokale virksomheder modtaget over 65 mio. kr. i direkte støtte fra bl.a. EU-programmer og Innovationsfonden. Mange virksomheder har en god ide, men mangler midler til at realisere den og får måske ikke selv øje på relevante støtteprogrammer som fx ligger under Innovationsfonden, fortæller erhvervschef Michael Christiansen.

- Den seneste lokale virksomhed, som har hentet midler i EU, er PowerCon i Hadsund, som netop er blevet kåret som national vinder af Scale-Up Denmark - og dermed Danmarks mest lovende højtvækstvirksomhed. Virksomheden har tidligere fået støtte fra netop Innovationsfonden – og det kan netop være en god platform både til at få løftet konkrete projekter i gang og til at gøre sig erfaringer med at gennemføre et projekt med støtte, fortsætter Michael Christiansen.

Arrangement er arrangeret i samarbejde med Erhverv Randers og Innovationsfonden.