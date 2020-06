Eventyrsejladser på Limfjorden

Som tidligere år er det turbåden ”Bertha K”, der stævner ud fra Nykøbing Havn. Fra torsdag 9. juli tilbyder man Ø-Hop-sejlturene til både Fur og Livø. Hele sommeren vil der være mulighed for at tage på disse ture mellem øerne i Limfjorden, fremgår det af en pressemeddelelse.

Man kan eventuelt tage cyklen med til Fur for at udforske øen. Den rummer en rigdom af særprægede landskaber med talrige muligheder for naturoplevelser i hele fem timer, inden man sejler tilbage til Nykøbing.

Livø er fredet samt fri for biler, så tre timer på denne naturperle kan få én til at glemme tid og sted. Fredet er også de sæler, der er gode chancer for at spotte undervejs på turen, for Livø Bredning er nemlig et beskyttet sælreservat.

Fra 9. juli tilbyder man også de populære sælsafariture til Blinderøn - en skøn aftentur for hele familien. Det vrimler nemlig med sæler i Limfjorden og mange af dem holder til ved Blinderøn. Sælerne ligger som oftest i store grupper og lever på Blinderøn hele året, så her er der mulighed for at komme helt tæt på de knurbehårede vanddyr. På sælsafarituren er der mulighed for at nyde en torettersmenu.

Turistforeningen tilbyder også sælsafariture til Blinderøn som eftermiddagsture søndagene 19. og 26. juli, hvor eftermiddagskaffen kan bestilles, fortæller turistchef Bente Kristensen.

Aftenture er der også på programmet med afgang Nykøbing Havn hver tirsdag aften i perioden 14. juli-11. august og med opsamling ved Trinbrættet ved Sallingsund. Her kan man nyde det betagende landskab omkring Sallingsundbroen og det flotte område ved Legind Vejle set fra søsiden. På denne tur er der mulighed for at nyde en let tapasanretning eller en sandwich, fortæller Bente Kristensen.