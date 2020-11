Et møde er ikke bare et møde

Himmerland kan noget helt særligt i forhold til møder og konferencer.

I hvert fald er dét, hvad et nyt himmerlandsk samarbejde omkring møde- og konferenceturisme har sat sig for at overbevise resten af Danmark om.

MEET Himmerland, som projektet er blevet døbt, er et samarbejde mellem Messecenter Vesthimmerland i Aars, Vitskøl Kloster, HimmerLand i Gatten, Hotel Amerika i Hobro og Destination Himmerland.

Visionen bag projektet er at skabe en fælles profilplatform via et samarbejde på tværs af de involverede aktører – og på tværs af Himmerland.

Den fælles profilplatform skal være med til at skabe både salg og øget synlighed, og potentialet er stort, vurderer direktør i Destination Himmerland, Jimmi Stæhr-Petersen.

- Mødeturister i Danmark har generelt et højt døgnforbrug, og mødeturisters bidrag til den samlede omsætning ligger ligeledes i den høje ende sammenlignet med andre turister.

- Og netop i Himmerland er der et stort potentiale for at arbejde målrettet med mødeturismen.

- En øget tilstrømning af møde- og konferenceturister til området vil samtidig have en positiv effekt på - og øge indtjeningen i - det brede turismeerhverv, og hos Destination Himmerland glæder vi os derfor også over over MEET Himmerland-samarbejdet og til at fortsætte arbejdsprocesserne med at øge tilstrømningen af erhvervsturister i Himmerland, fremhæver turistdirektøren og Destination Himmerland i en pressemeddelelse.

Destination Himmerland og de involverede partnere har arbejdet aktivt på konceptet siden begyndelsen af 2020.

MEET Himmerland er baseret på de nuværende samarbejdspartneres forskellige identiteter og det himmerlandske DNA, og som et konkret tiltag er der bl.a. produceret en video i samarbejde med reklamebureauet Weltklasse, som præsenterer en række af de oplevelser, mødeturisterne kan forvente at få hos de involverede parter.

På længere sigt er det planen at involvere endnu flere af destinationens turismeaktører i bestræbelserne på at opnå et øget samarbejde på tværs af Himmerland - og derigennem sikre, at de enkelte møder og konferencer bliver ekstra mindeværdige.

- I projektet er der ikke primært fokus på, hvem, der får gæsten i sidste ende, men mere på at møde- og konferenceturisterne i det hele taget kommer til destinationen.

- Når vi samler kræfterne i Himmerland giver det mulighed for at skabe en ekstraordinær oplevelse for erhvervsturisten, hvor et møde ikke blot er et møde, påpeger Jimmi Stæhr-Petersen og Destination Himmerland.