Et godt første år for Spar i Nørager

NØRAGER: I starten af januar var det et år siden, at Søren Nielsen og Tinna Tang Nielsen overtog Spar Købmanden i Jernbanegade 4 i Nørager.

Købmandsparret kan se tilbage på et godt første år.

Søren Nielsen havde været ansat i butikken siden 1996, mens hustruen Tinna arbejdede hos Spar i Suldrup.

Så ukendt med købmandsgerningen var parret på ingen måde.

Men vist er det noget helt andet at have ansvaret for sin helt egen butik.

- Jeg indrømmer da gerne, at vi havde mange spekulationer i starten, og at det er blevet til rigtig mange arbejdstimer.

God stemning i butikken

- Men vi nyder det og har på ingen måde fortrudt, fortæller Søren Nielsen.

- Det skyldes ikke mindst, at vi oplever en fantastisk opbakning fra kunderne.

- Ofte får vi at vide, at der hersker en rigtig god stemning i butikken.

Sådan noget luner at få fortalt af kunderne.

- Samtidig har vi noteret en stigning i omsætningen i forhold til året før, så det tegner bestemt positivt.

- Vi er desuden blevet herre i eget hus, da vi købte butiksbygningerne sidst på sommeren.

På vej med færdigretter

Endelig er vi også flyttet til byen, hvilket selvfølgelig gør det nemmere med alle de arbejdstimer, vi har, fortæller Søren Nielsen, der også slipper en nyhed:

- Vi er i gang med at etablere et nyt koncept i butikken, der hedder ”Spar Tid Køkken”.

- Her tilbyder vi et stort udvalg af færdigretter og andet lækkert.

- Det vil gøre madlavning meget nemmere at håndtere for den travle familie.

Vi regner med, at det er oppe at køre senest i slutningen af februar, bebuder Søren Nielsen.

Selve etårs fødselsdagen markeres med en stribe gode tilbud i butikken.