Et drama med pendent til Fiskerne

HADSUND: ”Eksperimental, total, gribende og dramatisk overraskende”

Teaterkredsen Mariagerfjord har øjensynligt fat i en ”sanselig, helt igennem berigende og tankevækkende forestilling, skal man tro teaterkredsens Kirsten Hjarnø Mathiassen.

Nemlig torsdag 14. november klokken 19.30, hvor Det Olske Orkester’s teaterforestilling - Salt - rammer Hadsund Kulturcenter.

En fortælling om fattigdom og frisind, inspireret af historiske hændelser samt af Hans Kirks roman Fiskerne.

Salt er en forestilling om livet ved den barske vestkyst.

Om naturens rå kræfter og troen, men også om individet og kollektivet, som viser samtidens politiske, etiske og æstetiske konflikter i borgerskabets kultur- og religionseliter.

I 1893 drukner 26 fiskere fra Harboøre under en storm.

Under begravelsen fordømmer egnens indremissionske præst flere af de druknede, som ikke var troende, hvilket udløser stor forargelse.

Blandt andet den unge grundtvigianske journalist Frederik Brunbjerg fra Socialdemokraten bliver meget oprørt.

Han påtager sig nu at afsætte præsten og befri den indremissionske by fra den undertrykkelse, han mener, den lever under.

Han rejser til Harboøre, men møder ikke fjenden i form af enkeltpersoner, derimod som et stærkt solidarisk kollektiv.

Der opstår store konflikter mellem den indremissionske tekstro og bibelstærke befolkning og det lysere - måske lidt naive - grundtvigianske samfund.

De to kirkelige retninger har været med til at forme danskernes identitet, og konflikter mellem trosfællesskaber har fået fornyet aktualitet i vores flerkulturelle samfund.

Migration, der foregår inden for landets grænser, har sat frisind og selvforståelse på prøve.

Det, vi oplever i dag, udviser i følge Det Olske Orkester paralleller til 1900-tallets brydninger omkring tro og livsopfattelse.

Før Salt tager over på de skrå brædder, tilbyder Kulturcafeen fra klokken 18 pizzabuffet med salat, som købes sammen med billetten.