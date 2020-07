Esport hitter i Støvring

En sommer fuld af eSport for alle børn, der vil – helt gratis. Med frokost og dygtige instruktører.

Det er sommerens gave fra Støvring eSport til alle Rebild Kommunes børn og unge.

- Vi har været så heldige, at Rebild Kommune har givet os endda en ret så stor pose penge som vi kan lave gratis eSport for. Faktisk kan vi lave hele fire uger med gratis adgang til eSport på alle ugens hverdage fra kl. 10 til 15, fortæller formand for Støvring eSport, Torsten Topbjerg.

Man behøver IKKE at være medlem af Støvring eSport for at deltage, og tilbuddet omfatter alle børn og unge i Rebild kommune mellem 6 og 17 år.

Den første uge er allerede gennemført og Torsten Topbjerg er foreløbig ”helt overvældet”.

- Vi var meget spændte på, hvordan vores gratis tilbud ville blive modtaget. Ville der være nogle tilmeldte, og ville man måske blive væk efter sin tilmelding, nu hvor det ”koster gratis”?

- Kendsgerningen er, at alle hold er fyldt op - med ventelister endda. Ingen er blevet væk, og vi har kun haft glade og tilfredse børn og unge som deltagere. Så det er så fantastisk dejligt, som det overhovedet kan være, noterer eSports-formanden.

Hvis man medregner de to ugers Aktiv Ferie i uge 27 og 32, så har Støvring eSport i alt hele seks ugers uafbrudt tilbud om eSport for kommunens børn og unge.

- Så vidt vi ved, så er der ingen anden eSports forening i Danmark der kan matche os på det aktivitetsniveau.

- Vi kan også allerede nu se en fremgang i både medlemmer - men ikke mindst nye frivillige i foreningen her i Støvring - og vi har også allerede planlagt vores aktiviteter og træning for de fleste aftner for hele efteråret.

- Vi kan tilbyde de fleste kendte spil og på rigtig mange niveauer – så der er noget for enhver med interesse i eSport, siger Torsten Topbjerg.