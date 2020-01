Erhvervsskoler i Aars overtager Tradiums uddannelser i Hobro

MARIAGERFJORD: Med virkning fra årsskiftet driver og udbyder Erhvervsskolerne Aars de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Himmerland, som hidtil har været drevet af Tradium på Kirketoften i Hobro

Det drejer sig om den gymnasiale ungdomsuddannelse hhx samt eud og eux business.

To byskoler - i Aars og Hobro

At Erhvervsskolerne Aars nu har overtaget opgaven efter erhvervsskolen Tradium betyder i praksis, at der i fremtiden vil figurere to byskoler - nemlig i Aars og Hobro.

Direktør ved Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender, understreger, at Hobro-afdelingen ikke må opfattes som en ”underafdeling” af Erhvervsskolerne Aars.

Den lokale forankring skal snarere styrkes.

- Institutionen i Hobro skal ses som en selvstændig lokal enhed, der indgår i en himmerlandsk uddannelsesinstitution.

- Jeg tror på, at vi kan øge indflydelsen fra lokalområdet samt styrke tilknytningen til skolen, hvilket i sidste ende er til gavn for eleverne her.

- Og det er dem, vi er her for, siger han.

Det betyder fusionen

Fusionen betyder færre udbydere og ”indgange”.

Hvilket skal gøre det mere overskueligt for unge himmerlændinge at søge en erhvervsuddannelse.

Samtidig er målet, at udvide paletten af uddannelsestilbud i både Aars og Hobro på sigt.

Rektor for de merkantile uddannelser i Hobro, Anette Skovlykke Nielsen, glæder sig over, at der nu er etableret et samarbejde med to byskoler i Himmerland.

- Jeg har været rigtig glad for samarbejdet i Tradium. Men vi har kun udgjort en meget lille andel af Tradiums samlede aktivitet.

- Vi har været lillebroren. Det bliver vi også fremover, men vi udgør fra starten en større andel af det nye samarbejde, og der er visioner om at udvide uddannelsesudbudet i Hobro.

Et mere lige samarbejde

- Med Erhvervsskolerne Aars får vi et mere lige samarbejde i det himmerlandske, vi får en to-by-skole-struktur, og vi får en partner, som er ekspert i at arbejde i udkantsområdet og tænker i en decentral uddannelsesstruktur, siger Anette Skovlykke Nielsen.

Og det er der brug for.

85 procent af de unge tager nemlig en erhvervsuddannelse uden for Himmerland, fortæller Anette Skovlykke Nielsen.

- Og der er også en stor del af de unge, der drager syd- eller nord på for at tage en gymnasie-uddannelse, selvom vi råder over det hele her.

- Vi skal forene alle gode kræfter for at vise, at det behøver de ikke, siger Anette Skovlykke Nielsen.

Også Mariagerfjords borgmester Mogens Jespersen (V) peger på, at den stigende søgning ud af kommunen længe har været en bekymring.

- Derfor er vi glade for, at vi får styrket tilbuddet til vores lokale unge.

- Jeg har en klar forventning om, at det fremtidige uddannelsestilbud i Hobro udbygges væsentligt i forhold til det aktuelle niveau.

- Det er også Erhvervsskolerne Aars ambition, og det har vi allerede en lovende dialog om, siger han.

Med tilbagevirkende kraft

I praksis udspalter Tradium hele sin afdeling i Hobro - inklusive bygninger, medarbejdere, elever og godkendelser - og overdrager det hele Erhvervsskolerne Aars.

Det er sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020.

Fusionen betyder også, at Erhvervsskolerne Aars inden længe skifter navn, ligesom der skal dannes en ny bestyrelse og direktion.

Den formelle godkendelse af fusionen forventes endelig godkendt af Undervisningsministeriet i løbet af første del af 2020.

Man forventer derfor, at kunne tage de første elever ind på hhx og eud/eux business under driften fra Erhvervsskolerne Aars fra sommeren 2020.