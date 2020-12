Erhvervspris søger ny ejer for sjette gang

REBILD: Kender du én virksomheder, organisation eller enkeltperson, som fortjener at vinde Vækst- og Udviklingsprisen 2021 i Rebild Kommune?

Dette spørgsmål stiller de 12 medlemmer af Rebild Erhvervsudviklingsråd i øjeblikket, og frem til årets sidste dag 31. december klokken 12 har alle mulighed for at komme med forslag til navne på mulige kandidater til hædersprisen.

Formålet er at anerkende enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der har gjort en ekstraordinær indsats for erhvervsudviklingen i Rebild Kommune i det forgangne år.

Indstillingen sendes til Business Rebild, hvor der skal angives navnet på den indstillede kandidat, begrundelse for indstillingen samt angivelse af kontaktoplysninger.

Ud af de indstillede kandidater udvælger dommerkomitéen én vinder.

Dommerkomitéen består af Erhvervsudviklingsrådets forretningsudvalg samt prisvinderne fra de forrige to år i skikkelse af Global Tools ApS og Mekoprint A/S, begge med base i Støvring.

Vinderen af Vækst- og Udviklingsprisen kan se frem til en præmie på en værdi af 10.000 kr. samt den flotte Vækst- og Udviklingsstatuette.

Det er sjette år i træk prisen uddeles, og det foregår på rådets årsmøde i begyndelsen af året, der traditionen tro arrangeres hos den sidste prisvinder.

Det var i 2020 Stefan Berg som indehaver af webbutikken Global Tools ApS i Porsborgparken i Støvring med speciale i salg af et bredt sortiment af værktøj.

- Det har betydet meget for mig og mine medarbejdere og Global Tools, at vi bliver lagt mærke til i forhold til alle de ting, som vi arbejder med og den udvikling, som virksomheden har været igennem de seneste par år. Det er jeg rigtig stolt over, og det er en stor ære at få tildelt denne erhvervspris, erklærer indehaver Stefan Berg, hvis virksomhed i forlængelse af hædersprisen fik ny og planlagt større base i Porsborgparken i Støvring i sommers som afløsning på lejemål af flere lokaler i erhvervsparken Business Park Nord i Støvring.