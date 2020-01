Ensomhed bliver for ofte tiet ihjel

NORDJYLLAND: 7 ud af 10 ældre i region Nordjylland, der føler sig ensomme, har ikke talt med nogen om det.

Enten fordi det er pinligt eller svært at tale om, eller fordi hverken ensomme eller pårørende ved hvordan.

Det viser en ny undersøgelse fra Ældre Sagen og Codan, som med en ny kampagne vil bryde tabuet.

Ensomhed er et alvorligt problem i Danmark.

Fx medfører ensomhed 820.000 sygedage, 400.000 lægebesøg og 770 ekstra dødsfald om året.

Bryd tabuet

Alene blandt ældre over 65 år er henved 50.000 ramt af svær ensomhed.

Det har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser til følge.

I Nordjylland har 72 procent af ældre over 65 år følt sig ensomme, men ikke talt med nogen om det.

På den baggrund er Ældre Sagen og Codan gået sammen for at bryde tabuet om ensomhed.

De lancerer en landsdækkende kampagne, der skal sætte fokus på problemet og samtidig løse en helt konkret udfordring.

Nemlig den store mangel på besøgsvenner til de mange ældre mennesker, der savner selskab i hverdagen.

Ensomhed et kæmpeproblem

- Ensomhed er et kæmpestort problem.

- Vi taler ofte med medlemmer, som er ensomme, og vi ved, hvor ødelæggende det er for den enkelte, både psykisk og fysisk, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

- Derfor bekymrer det os meget at se, at ensomhed er så tabubelagt.

- Vejen ud af ensomhed tager afsæt i at begynde at tale om den. Så det er helt afgørende, at vi får brudt tabuet.

- Vi har arbejdet i fem år på at bekæmpe ensomhed, men det, at over halvdelen ikke tør tale om deres ensomhed, viser, at kampen må fortsætte, insisterer Bjarne Hastrup.

En vigtig sag for Codan

- I Codan har vi mange ældre kunder, og vi ved, hvor store konsekvenser det har for den enkelte at være ensom, sekunderer direktør Mette Pontoppidan.

- Kampen mod ensomhed er en vigtig sag, som vi gerne vil være med til at sætte fokus på.

- Sammen med Ældre Sagen håber vi at kunne bidrage til, at flere danskere engagerer sig i kampen og taler åbent om problemet, så vi kan gøre noget ved det, uddyber Mette Pontoppidan.

Mens undersøgelsen altså viser, at fire ud af 10 danskere i region Nordjylland kender en person, der er ensom, så har hver sjette af os - 16 procent - stadig til gode at gøre noget for at hjælpe den ensomme.

Svært for os at tale om det

Det skyldes, at vi ikke ved, hvordan vi skal hjælpe.

Men også, at vi selv synes, det er svært at tale om ensomheden.

For ensomme selv er det især frygten for at belemre andre samt ønsket om at klare det selv, der gør, at han eller hun ikke taler om sin ensomhed med sin omgangskreds.

Blandt mennesker, der oplever svær ensomhed, skammer over 40 procent sig over, at de ikke ved, hvad de skal gøre, eller hvem de skal tale med om ensomheden.

Du kan læse mere om Ældre Sagens og Codans kampagne på www.besøgsvenner.dk.