Enkelt cykel til 73.000 kr. mangler stadig: Syv andre fundet i Aalborg og Randers

SKØRPING: I øjeblikket afventer Frode Nielsen som indehaver af Skørping Cykler på Møldrupvej en opringning fra politiet i Hobro med hensyn til, hvornår han kan afhente to at de otte dyre cykler på politistationen i Hobro, der blev stjålet i hans butik natten til mandag 1. februar.

- Politiet efterforskning har nemlig ført til, at de to cykler nu er fundet på en lokalitet i Randers området. Allerede dagen efter tyveriet blev fem andre cykler efter et anonymt tip fundet på en adresse i Aalborg øst. Det synes jeg alt sammen er rigtig flot efterforskningsarbejde fra politiets side, og jeg er derfor overbevist om at de nok skal finde den sidste cykel, lyder de rosende ord fra ham.

Cykler for i alt 375.000 kr.

Og det er der måske også en oplagt naturlig grund til,for de otte stjålne cykler repræsenterer en samlet værdi på omkring 370.000 kr.

- De er nemlig alle af mærket Trek, som er en meget populær eksklusiv cykel. Nu mangler jeg kun at få den sidste stjålne cykel tilbage, nemlig en Trek landevejscykel til 73.000 kr., påpeger han.

De fem fundne cykler på en adresse i Aalborg øst var alle montainbike cykler til mellem 30.000 og 50.000 kr. stykket.

Frode Nielsen har afhentet dem på politiets magasin i Aalborg, og selv om nogle af dem har fået nogle ridser og skrammer i forbindelse med tyveriet, er han glad for at have dem tilbage i butikken i Skørping.

- I øjeblikket er der nemlig op til et år leveringstid på de meget populære amerikanske Trek cykler, hvilket er et verdensomspændende problem her under corona epidemien. Med hensyn til ridserne og skrammerne er det noget, jeg får afklaret med mit forsikringsselskab, bemærker han.