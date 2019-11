Endnu en dygtig træner i Støvring DcH

STØVRING: Astrid Seidenkrantz fra Støvring DcH kan nu kalde sig træner med overbygningen ”lydighed”.

En uddannelse, der består af et grundforløb samt en overbygning. Grundforløbet er en blanding af teori og praktisk i emnerne: Pædagogik, kommunikation og planlægning, hundens historie, sprog og adfærd, hvalpens socialisering, racekendskab, grundlæggende holdtræning i praksis, indlæringsprincipper og metoder.

Overbygningen består af følgende emner: Spor, lydighed, apport, frit søg, rundering med halsgivning samt orientering om bringsel.

Som en vigtig del af uddannelsen og for at prøve teorierne af i praksis, har Astrid under uddannelsen været træneraspirant på fem hold: Hvalpehold, sporhold, B og A konkurrencehold, færdselshold samt det alternative hold.

Astrid træner desuden selv med sin hund Linca i klubben, og de har sammen opnået mange flotte resultater.