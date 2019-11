Endnu en bog fra Helges hånd

SKØRPING: Helge Søgaard fra Skørping er aktuel med endnu en bogudgivelse i november.

Ud over præsentationen af ”Den Store Bog om Lindenborg Å”, som han har skrevet i samarbejde med Helge Qvistorff, har han også færdiggjort den fjerde bog i sin egen serie om Rold Skov.

Den bærer titlen ”Overtro, krybskytter og andet sælsomt”. Denne gang har han nemlig kastet sig over de mange sagn og al overtroen, der er forbundet med Rold Skov.

Mange af historierne er nu ikke så uhyggelige, som man skulle tro. Der er også meget at trække på smilebåndet over.

Eksempelvis den drabelige historie om Skov-Kræn bisættelse, ildhjulet i Rebild Bakker og en jomfruelig forbandelse, der hviler over Ravnkilden. Men også om Helligkorskilden ved Gl. Skørping Kirke og de muntre og meget livlige kildemarkeder er med i beskrivelsen af tro og overtro i og omkring Rold Skov.

Her spiller ikke mindst træerne en stor rolle, for de er gennem tiderne blevet tillagt en lang række overjordiske evner inden for både helbredelse og ulykker og forbandelser. Også de flagrende elverpiger, mosekonens bryg og kulsviere kan man finde i bogen.

Helge Søgaard har dog også haft blikket rettet mod Skørping by, der netop har fejret 150 års byjubilæum. ”Sælsomme Skørping” kalder han byen og fører læseren på en tur gennem byens udvikling og alt det sælsomme og specielle, der satte byen på landkortet med næring, kunstnere og begivenheder.

Men også med en opsang om, at det er på tide, at byen tager fat i sin fordums virkelyst og storhed, hvis man fortsat vil skille sig ud og ikke gå i glemmebogen som talrige andre byer.