En weekends besættelse i Rebild

REBILD: Det kommer ikke til at gå stille af, når en lokal arbejdsgruppe i Rebild fra 3. til 5. maj i en hel weekend sætter fokus på besættelsestiden.

Bag arrangementet står en kvartet bestående af Bodil Skov Christensen, Peter Borup Jacobsen, Lars Rigborg og Henrik Bugge Mortensen.

Gennem et helt år har de arbejdet på et større projekt, der skal formidle besættelsestiden i Rold Skov, og et af højdepunkterne bliver utvivlsomt, når en af krigens traditioner 5. maj genoplives i form af et stort alsangsstævne i Rebild Bakker.

Inden da, fredag 3. maj, åbner en ny udstilling på RebildPorten, der i ord og billeder giver indblik i årene under anden verdenskrig.

Alle elever fra Skørping Skole går samme dag i samlet flok mod mindelunden i Rebild Bakker, hvor de bl. a. skal synge fællessange og høre historien om modstandsmanden Jens Toldstrup. Et arrangement, som også alle andre interesserede er velkomne til at deltage i.

Lørdag 4. maj byder på bustur til markante lokaliteter i og omkring Rold Skov, hvor der endnu er tydelige spor efter besættelsestiden.

Der er forevisning af dokumentarfilmene ”Træfningen ved Hollandshus” og ”I krigens skygge” i Kinorevuen i Skørping - og guidet travetur fra Skørping Station til sanatoriet og mindelunden ved Hollandshus. Om aftenen er der befrielseskoncert og alsang i Fræer Kirke, gudstjeneste med kransenedlæggelse på flyvergravene på Aarestrup Kirkegård og kransenedlæggelse, taler og sang ved mindelunden ved Hollandshus.

Søndag 5. maj er der travetur i krigens fodspor i Rebild-området, filmforevisning i Rebildcentret, musikalsk cykeltur med ”Krigens Sange” og rollespil, hvor børn og deres forældre får muligheden for at planlægge jernbanesabotage og modtage våben, inden det hele altså rundes af med alsang i Rebild Bakker.

Sammen vil de fremmødte få mulighed for at synge med på nogle af besættelsestidens kendte sange, og programmet byder også på “Krigens Sange”, hvor markante begivenheder fra områdets besættelseshistorie er sat i musik og fremføres af Donna Dalhoff, Per Bach, Morten Friis, Klaus Thrane og Peter Borup.

Det samlede program for arrangementet kan enten rekvireres på RebildPorten - eller nærmere studeres på hjemmesiden www.RebildPorten.dk

Her vil man også kunne danne sig et overblik over, hvilke arrangementer som er gratis og hvilke, der skal købes billet til.

- Nogle arrangementer er der meget få billetter til, påpeger Bodil Christensen, RebildPorten, på vegne af arbejdsgruppen bag det ambitiøse Besættelsestids-arrangement.