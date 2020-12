En uge blev til mere end 40 år

Oprindeligt skulle han bare hjælpe sin mor med at afhænde butikken, men han endte med selv at blive købmand - nu i mere end 40 år og stadigvæk med mod på mange år endnu som lokal købmand.

Da Poul Jensens far pludseligt døde tilbage i 1977 og efterlod sig hustruen Gerda og købmandsbutikken i Blenstrup, tog hans søn Poul Jensen fri fra arbejdet i en uges tid for, at hjælpe moderen med butikken. Men han blev så grebet af faget, at han aldrig kom tilbage til sit gamle job. Det, at være købmand i Blenstrup, var ganske enkelt for spændende.

Samtidigt føler han et stærkt ansvar for udviklingen i Blenstrup, og derfor står han fortsat bag disken, som nu er suppleret med et moderne kasseanlæg i butikken.

Købmandsbutikken i Blenstrup kan dateres helt tilbage til 1928, hvor en lokal murermester opførte ejendommen Vesterbygade 16, således at der kunne drives købmandsforretning i Blenstrup.

- Dengang var der ingen kædesamarbejder eller grossister, så købmændene skulle selv ud og opkøbe varer hos de lokale producenter. Brugsforeningerne var længere fremme i organiseringen af indkøb og varedistribution, så det var et hårdt arbejde, at være selvstændig købmand dengang, fortæller Poul Jensen.

En blandet landhandel

Begrebet en blandet landhandel stammer faktisk fra den tid, hvor de rejsende, som nutidens sælgere hed dengang, kom forbi med varer inden for kolonial, beklædning og isenkram, mens købmanden selv hentede frugt og grønt ved gartnerierne, æg fra egnens bønder samt øl og vand fra bryggerierne.

Det ved købmand Poul Jensen, da han helt naturligt har forsket lidt i købmandsfagets udvikling i Danmark, og i særdeleshed i historien bag hans egen butik i Blenstrup.

- Da privatbilismen for alvor kom i gang i Danmark, måtte enhver købmandsforretning med respekt for sig selv også have en benzintank. Men den daværende ESSO-tank måtte dog senere vige pladsen foran købmandsbutikken, efterhånden som der kom mere fokus på miljøkrav til salg af brændstof. Det gav til gengæld lidt bedre plads på fortovet, så der står mange af mine varer i dag, siger Poul Jensen.

Siden købmand Poul Jensen overtog butikken tilbage i 1977, er det kun gået fremad. Samarbejdet med engrosvirksomheder og leverandørkæder betød skiftende navne, indtil butikken fik navnet Min Købmand i Blenstrup.

Og der er i den grad tale om en butik, der lever op til navnet Min Købmand, for fra tidlig morgen og frem til lukketid strømmer kunderne ind ad døren. Først efter morgenbrød og senere hen daglige fornødenheder. Så på den måde er butikken også en væsentlig del af udviklingen i Blenstrup, der ellers gennem årene har sagt farvel til flere lokale butikker.

Poul Jensen holder fast i købmandserhvervet. Dels fordi han kan lide den daglige kontakt med kunderne, hvor han er på fornavn med rigtig mange, men også fordi han er bevidst om, at butikken har stor betydning for lokalsamfundet i Blenstrup.

- Alternativet er, at man skal køre langt efter dagligvarer, og der er stadig mange, som ikke har den mulighed, eller bare foretrækker at gøre lokale indkøb der, hvor de bor, selvom de arbejder uden for Blenstrup, fastslår Poul Jensen, købmanden i Blenstrup.