En skræmmende, hyggelig aften i Skørping

SKØRPING: Hvis du ellers tør bevæge dig ud i mørket på en Halloween aften, så indbyder Skørping Erhvervsforening og en række af butikkerne i Skørping til en skræmmende, uhyggelig og hyggelig Halloween Open By Night onsdag den 31. oktober.

Denne særlige aften vil mange af byens butikker holde åbent til klokken 22.00, og byde på små aktiviteter og events - blandt andet afholder Salon Neerup Makeup-aften, Anton Ovesen A/S tilbyder dækskifte, hvor man kan få monteret sine vinterdæk (mod forudbestilling), Meny giver gratis, varm kakaomælk med skumfiduser til børnene, og sælger lækre grillpølser, mens Skørping Mægleren har åbent for en boligsnak, ligesom der lækkerier hos Mesterbageren på Torvet. For bare at nævne lidt af det.

Samtidig vil rollespilsgruppen Akastin være at finde forskellige steder i byen, og det vil være muligt, at få taget billeder med nogle af gruppens medlemmer. I dagene op til aftenen har børn i

SFO´en og ældre på Teglgaardsminde lavet flotte græskar, som vil pryde byen.

Så jo, der er lagt op til en skræmmende, hyggelige Halloween By Night i Skørping på onsdag den 31. oktober.