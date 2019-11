En rigtig western i Skørping

SKØRPING: I år hedder forestillingen ”Vestens sidste guldgraver”, og har premiere fredag den 22. november. Lige nu bliver der øvet og finpudset på livet løs blandt de 28 medvirkende børn i alderen mellem 10 og 16 år.

Alle Tiders Familieteater har eksisteret siden 2002 som arvtager til det gamle ”Juleteater” i Skørping. Hvert år i november opføres en forestilling, som trods tidspunktet på året ofte slet ikke handler om jul. Dette års forestilling er således også en rendyrket western-forestilling skrevet og instrueret af ægteparret Brian Eriksen Andersen og Benedicte Andersen, der kommer fra Randers. Siden 2011 har de stået i spidsen for forestillingen hos Alle Tiders Familieteater i Skørping, hvilket betyder, at de næste år kan fejre et fornemt 10-års jubilæum i spidsen for forestillingen.

- Alle Tiders Familieteater her i Skørping er simpelthen ”verdens bedste legeplads”, og derfor nyder vi at komme her og arbejde med børnene hvert år. I år er der 28 børn med, og de har alle en stor lyst og et kæmpe engagement, som er en fornøjelse at arbejde med. Samtidig er der en fornem opbakning her i Skørping – en by, som emmer af sammenhold og kreativitet, fortæller en tydeligt begejstret Brian Eriksen Andersen.

Premiere-nerver

To af dette års skuespillere er Lærke Loell på 12 år og Alberte Chren på 13 år. Lærke er med for første gang, mens Alberte har været med de sidste fire år.

- Jeg har selv set forestillingen i et par år, og har altid godt kunne tænke mig, at være med, så jeg søgte ind og er superglad for at det lykkedes, fortæller Lærke, der spiller dommer i dette års western-forestilling.

- Og det er bare rigtigt sjovt, også selvom det faktisk har været lidt hårdere, end jeg havde regnet med. Vi har øvet rigtigt meget. Jeg er også ved at være lidt nervøs for premieren, hvor vi skal stå foran publikum. Men det skal nu nok gå, fortæller Lærke, der bakkes op af den mere scenevante Alberte Chren.

- Selvom jeg har været med i de sidste fire år, så har man altid lidt nerver på før premieren, men de plejer at forsvinde, når man først kommer i gang og står overfor publikum. Så plejer det altid at være en god oplevelse, og vi glæder os rigtigt meget til dette års forestilling, fortæller Alberte.

Årets forestilling hedder som før nævnt ”Vestens sidste guldgraver”, og er en rigtig western med alt hvad det indebærer af skydegale revolvermænd, cowboys, sheriffer, indianere og selvfølgelig også fornøjelig can-can dans…

Handlingen i forestillingen udspilles i præriebyen Tombstone mens guldfeberen raser. Her er en guldgraver blevet myrdet og med ham døde hemmeligheden om indgangen til den gyldne flod i de hellige bjerge. Guldgraverens datter Joy sætter sig sammen med sin bror Damian for at finde indgangen, og på deres vej møder de både skurke, der leder efter indgangen i håb om at finde en kæmpe guldåre, og helte, der vil hjælpe med at blokere indgangen. For myten siger, at hvis man får den gyldne flod til at springe, kan det blive indianernes endeligt.

Drømmen om en western

- Det har altid været en drøm for os, at lave en rigtig western. Det er et helt særligt univers med en masse muligheder, og det er ikke kun os, der elsker western. Vi kan tydeligt mærke, at børnene gør det samme. Der bliver massevis af aktion og musik, fortæller Benedicte Andersen.

Ud over Brian Eriksen Andersen og Benedicte Andersen som instruktører er Nikoline Marie Hjørnholt tilknyttet som koreograf og Gitte Chren som sangcoach.

”Vestens sidste guldgraver” spilles på Kulturstationen i Skørping med premiere den 22. november med yderligere forestillinger den 23. og 24. november.

I de to dage inden premieren er der generalprøve og forpremiere, hvor forestillingen blandt andet opføres for børn på Julemærkehjemmet i Hobro.

Der plejer at været ”run” på salget billetter til forestillingerne, som kan købes via himmerlandsbilletten.dk.