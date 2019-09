En livsvigtig ordning

REBILD: SMS hjertestopordningen i Skørping/Rebild og Fræer/Sejlstrup består af frivillige, lokale personer, som yder hjertelungeredning og bruger hjertestarter ved tilkald via SMS fra 1-1-2 alarmcentralen, når en beboer i lokalområdet bliver ramt af hjertestop.

Gruppen i Skørping/Rebild har i alt haft otte udkald: Fem i 2017, en i 2018 og to i 2019 til dato. Der har endnu ikke været udkald i Fræer/Sejlstrup.

Ordningen har kørt godt, og har oplevet stor taknemmelighed fra borgerne, når der rykkes ud ved hjertestop. De første, der ankommer til adressen, starter med at give hjertemassage og kunstigt åndedræt. Samtidig, eller hurtigt efter, kommer der altid én med en hjertestarter, som der findes en del af rundt om i lokalområdet. Kommer der flere fra gruppen til, agerer de som håndlangere, og tager sig af pårørende, dirigerer ambulancen frem til rette sted, skaber ro og plads.

Når ambulance, paramediciner og lægebil ankommer, overlader de frivillige opgaven til de professionelle.

Mandag den 30. september inviteres områdets mange hjertestop-hjælpere til temaaften i Fræer Forsamlingshus, arrangeret af Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, der koordinerer de frivillige akutordninger. Her kommer lægefaglig chef Poul Anders Hansen og frivilligkoordinator Dorthe Sofie Haals fra Den Præhospitale Virksomhed for at fortælle og undervise.

Arrangementet gennemføres i et samarbejde mellem Den Præhospitale Virksomhed, Fræer Forsamlingshus og Hjerteforeningen Rebild.

Tovholder i Fræer/Sejlstrup er Lasse Olesen og i Skørping/Rebild Lisbeth Stenstrop Jensen.