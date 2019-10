ARDEN: En lille kop kaffe der gør en stor forskel.

Sådan lyder overskriften på et lille fremstød for Røde Kors Besøgsvenner.

Hvis det er noget for dig, så dukker muligheden for at blive klogere på besøgstjenesten op torsdag 24. oktober.

Mellem klokken 14 og 16 samles nogle af besøgsvennerne fra Arden til en uformel snak på plejecentret Solgårdscentret.

Hjemmet ligger Anna Damborgsvej 41.

I tv-stuen inviteres du til en hyggelig og uforpligtende kop kaffe.

Her kan du høre mere om besøgstjenesten i Arden og møde nogle af de 13 besøgsvenner, der med en kop kaffe og en hyggesnak gør en forskel for voksne der oplever ensomhed.

Kunne du tænke dig at bruge nogle timer om måneden på at skabe livsglæde hos et andet menneske, eller har du en pårørende, der kunne have brug for et besøg, så kig forbi plejehjemmet på Anna Damborgsvej 41.

- Vi glæder os til at møde dig, inviterer besøgsleder Frank S. Jensen fra Røde Kors Besøgsvenner i Arden.