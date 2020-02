En lille butik med en særlig historie

MØLDRUP: Torben Madsen er krigsveteran og lider af ptsd - posttraumatisk stresslidelse.

For en halv snes år siden boede han tre måneder alene ude i skoven, og han været indlagt på psykiatrisk afdeling.

I dag lever Torben Madsen som førtidspensionist.

Han har fundet delvis ro og fordybelse ved at lave unikke, håndlavede knive, som han sælger fra sin lille, hyggelige butik.

Du har sikkert kørt forbi skiltet på Møldrupvej mellem Astrup og Skørping nogle gange og bemærket skiltet, hvor der står ”Knivhytten”.

Hjem fra Balkan i 2010

Bag butikken gemmer sig en særlig historie med kæresteparret Torben Madsen og Susanne Lassen som hovedpersoner.

- Siden jeg kom hjem fra krigen på Balkan i 2010 har jeg haft ptsd.

- Jeg hører og ser konstant lyde og billeder inde i hovedet, og jeg har det meget svært med stilhed.

- Men når jeg går ud i mit værksted for at arbejde med at fremstille knive, kan jeg holde det ud i strakt arm og stresse af, fortæller han.

Knivhytten

- Derfor skal jeg også helst gå på værkstedet hver eneste dag, og jeg manglede et sted at udstille og sælge knivene.

- Derfor valgte jeg at åbne Knivhytten for seks år siden, uddyber Torben Madsen.

- Alle de knive, som jeg sælger, er håndlavede helt fra bunden.

- Du kan komme og se udvalget, men du kan selvfølgelig også bestille en kniv på forhånd, så den bliver nøjagtig, som du gerne vil have den.

- Jeg råder over mange forskellige træsorter og materialer, som du kan komme ind og se i butikken og vælge imellem, inviterer han.

Siden starten for seks år siden har Knivhytten udvidet sortimentet med et fint udvalg af håndarbejde og brugskunst.

Det er Susanne Lassen, Torbens samlever og kæreste, som laver det.

Samlever med slidgigt

Susanne har de seneste år kæmpet med både slidgigt og leddegigt og har haft svært ved at passe et job.

Men så fik parret den idé, at hun kunne blive ansat i fleksjob i Knivhytten, og at sortimentet herefter kunne udvides med håndværksting og brugskunst.

- Jeg er glad for, at det kan lade sig gøre. Så kan jeg arbejde, når jeg har overskuddet til det, fortæller Susanne Lassen.

- Samtidig står jeg også for markedsføringen og det administrative i Knivhytten.

Vi er blandt andet ved at etablere en webshop, og så sælger vi en del af vores ting på Facebook.

- Det står jeg for, fortæller Susanne Lassen, der mærker, at hun har fået så megen ro og så meget overskud ved at være fleksjobber i Knivhytten, at hun indimellem også tager en tjans som frivillig hos Kirkens Korshær i Svenstrup.

Arrangerer kurser

Knivhytten arrangerer endvidere kurser, hvor kursister lærer at lave sin helt egen kniv.

Kort før jul arrangerede de et ”åbent kniv-marked”, hvor andre kniv-entusiaster havde stande.

Indimellem tager parret også afsted på messer, hvor de har egen lille stand både med brugskunsten og med knivene.

Så, ja. Torben Madsen og Susanne Lassen har haft deres udfordringer i livet.

Men de har fundet en hel del ro med deres passion og fælles arbejde i Knivhytten.

Den har hjemme på Møldrupvej 44 - nær landsbyen Møldrup mellem Astrup og Skørping.

Knivhytten holder åbent fredag, lørdag og søndag.