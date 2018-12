En lille bid af Himmerland

HIMMERLAND: Ligesom sidste jul er det igen i år muligt at købe en flot og rustik kasse med lokale fødevarer fra Himmerland.

I forbindelse med projektet Made in Himmerland, som er et tværgående samarbejde mellem destinationerne VisitMariagerfjord, RebildPorten og VisitVesthimmerland, er der udviklet en kasse med lokale fødevarer, som udelukkende stammer fra Himmerland.

Made in Himmerland-kassen er udarbejdet sammen med lokale fødevareaktører, som alle producerer deres fødevarer i Himmerland. Fødevareaktørerne er alle med i projektet Made in Himmerland, som begyndte i 2017 og har til formål at forbedre turismeerhvervets konkurrenceevne og skabe vækst, omsætning og arbejdspladser.

- Det er helt fantastisk, at det er lykkedes Made in Himmerland at samle så mange lokale fødevareaktører på tværs af tre destinationer, så turister og andre interesserede kan få sin bid af Himmerland, udtaler erklærer turistdirektør Jimmi Petersen, VisitVesthimmerland.

Made in Himmerland-kassen kan bestilles online og afhentes hos de lokale turistorganisationer i Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland. Kasserne kan også købes direkte hos den lokale turistorganisation uden online bestilling.