En forårsbuket af oplevelser i Arden

ARDEN: Efter et velbesøgt efterårsprogram er Kulturhuset i Arden klar til at præsentere en forårsbuket af kulturelle tilbud:

Et spændende og varieret program med koncerter, teater, foredrag, udstillinger. Billetsalget er åbnet på himmerlandsbilletten.dk med inspiration til de sidste julegaver.

Koncertsæsonen indledes i januar med et gensyn med Grarup All Stars, som væltede huset, da de besøgte Kulturhuset for to år siden.

Margrethe Grarups enestående vokal er i spidsen for et drømmehold med superekvilibristen Uffe Steen på guitar, orgel-fænomenet Palle Hjorth, Niels Mathiasen fra Gnags’s soulfyldte sax, Johnny Madsens bassist Niels Nello Mogensens bundsolide groove og Esben Bach’s virtuose trommespil.

Tine Lilholt & Klaus Thrane kombinerer koncert med fernisering lørdag 2. februar. Siden Tine Lilholt i 2007 forlod Lilholt Band har hun skabt en ny kunstform ”Musik - Maleriet”.

Klaus Thrane, en af Danmarks bedste og mest erfarne trommeslagere, har produceret Dreamscapes, som danner grundlaget for koncert/fernisering.

Kieran Goss er en moderne singer-songwriter fra det vestlige Irland. Han har vundet mange fans verden over og optræder i Arden med sin musikalske soulmate, Annie Kinsella. De går på scenen fredag 22. februar.

Mathilde Falch skriver nærværende, personlig og catchy rock på dansk. Hun spiller egne sange i akustiske versioner og fortæller om sin historie i psykiatrien, om misbrug og ikke mindst vejen over på den anden side.

Fortællekoncerten 14. marts er sidste arrangement i årets Kulturtallerken program.

Publikum kan se frem til en koncert på den intime scene i Kulturhuset 21. marts, hvor de kan opleve Caroline Hendersons fantastiske stemme solo sammen med den anerkendte jazzpianist og hendes trofaste følgesvend gennem mange år, Nikolaj Hess

Hvordan kan arabiske folkesange blive spillet af musikere fra Ghana, Brasilien, Letland og Nordjylland? Bassisten Kenneth Dahl Knudsen med rødder i Arden har samlet 10 musikere fra hele verden til koncert 11. april.

”Paolo Nani - Kunsten at dø” er en finurlig, underholdende og bevægende forestilling, som vises 5. februar i samarbejde med Himmerlands Teater.

Publikum oplever 90 minutter i to klovnes liv på toppen af deres karriere. Man bevæges af deres venskab og griner af deres indbyrdes kampe, og forfærdes over, at en af dem snart skal dø.

Figaros ”synger på sidste vers” i Peter Fristrups teaterstykke fra 1887. Tilsat ekstra sangnumre fra opera, operette og musical med Figaros komik til den i forvejen humørfyldte forestilling, er der garanti for en morsom aften.

Alle roller varetages af sopranen Lisbeth Kjærulff, barytonen Hans Dueholm, skuespiller og sanger Kristian Jensen med Rasmus Krogsgaard som Knud Lavards svævende ånd.

Denne klassiker vises 28. februar i samarbejde med Mariagerfjord Teaterkreds.

De populære kulturtallerken-arrangementer fortsætter i foråret med besøg af bl.a. eventyrer og motorcykel-entusiast Allan Henneberg, fodboldspiller Mads Justesen samt sangerinde Mathilde Falch.

Programmet rummer desuden udstillinger og sommergrillfest samt teater og workshops for børn.

Sæsonen indledes traditionen tro med nytårskur og fernisering den første lørdag i januar, hvor der vil være lokale udstillere, spillemandsmusik - og bobler.

Kulturhusets nye forårsfolder er husstandsomdelt i byen og kan hentes på biblioteker og kultursteder i hele kommunen.