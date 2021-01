En bog, der bare måtte skrives

Ellen Schmidt fra Skørping debuterer som forfatter med bogen ”Tænk følsomt”, der er en gribende og indsigtsfuld fortælling om sønnen Lars’ psykiske sygdom.

Forløbet i bogen strækker sig fra Lars bliver student, til familien mister ham 12 år senere.

Som mor var Ellen en af Lars’ trofaste støtter og fortrolige, og deres forhold var noget helt særligt. Der blev talt sammen, skrevet breve sammen og når livet var mørkest, blev der hjulpet så meget som muligt, herunder i kampene for bedre støtte fra det offentlige system.

Et system, der i Lars’ tilfælde ikke altid gjorde tingene nemmere eller bedre.

Et led i bearbejdningen

Lars blev kun 31 år. Efter en jul hos familien i Skørping blev han 2. januar 2010 fundet for enden af en trappe i Kennedyarkaden i Aalborg. Faldet 6-7 meter ned på et betongulv – formentlig i forbindelse med en psykose. Et alt for tidligt punktum for en ung mands liv, men også et punktum på et svært liv, som Ellen Schmidt i bogen går helt tæt på.

- At miste sin søn er et tab, man aldrig kommer sig over, men i min personlige bearbejdning har det været afgørende for mig at skrive en bog. Jeg begyndte at samle materiale og skrive relativt kort tid efter, at vi mistede Lars, og nu her ti år senere er bogen udgivet, og jeg føler, det er en god sløjfe på det hele. Ikke et punktum, men en sløjfe, fortæller Ellen Schmidt.

- Min idé med bogen har fra starten været at fortælle om sygdommen fra flere sider. Både fra den sygdomsramte, de pårørende, venner, kolleger og fagpersoner hos social- og sundhedsvæsenet. Bogen indeholder derfor også en række journalnotater, som vi ikke kendte til under forløbet med Lars, men som vi har fået kendskab til efterfølgende.

Glad for resultatet

Bogens titel er ”Tænk følsomt” - et udtryk, som Lars ofte brugte - og forsiden på bogen har Lars lavet sammen med sin daværende kærestes datter.

- Bogen er udgivet på forlaget Queenswood, og vores samarbejde har fungeret rigtig godt. Jeg er meget glad for resultatet, fortæller Ellen Schmidt, der dermed debuterer med sin første selvstændige bog. Ellen har altid elsket at skrive og har de senere år udgivet digte i fire antologier.

Sammen med andre forfattere er hun engageret i den lokale litteraturforening, i forfatternetværk og kulturhuse, ligesom hun har deltaget med oplæsninger ved Ordkraft på Nordkraft i Aalborg, Kulturfestivalen på Mors, Kunsten i Aalborg plus mange flere.

68-årige Ellen Schmidt, der bor i Skørping med sin mand Erik, har i sit arbejdsliv primært været ansat ved biblioteksvæsenet og som sekretær. I dag er hun på efterløn.

Afhængig af gældende corona-restriktioner markeres udgivelsen af ”Tænk følsomt” på Kulturstationen i Skørping lørdag 9. januar kl. 10.30 – 11.30.

Tilmelding på biblioteket eller via himmerlandsbilletten.dk