En anderledes og travl sommer hos Safari Camping

I godt 37 år har Else og Jens Frederik Jensen været værtspar på Safari Camping i Rebild. Denne sommer har været en af de mest atypiske og travle i alle årene.

Tilbage i 1983 var Else og Jens Frederik henholdsvis 24 og 25 år. Hun arbejdede i en børnehave, og han var gardinmand. Tilfældigt så de en annonce i avisen. Safari Camping i Rebild var til salg.

- Som barn var jeg kommet meget på campingpladsen med mine bedsteforældre, og havde rigtig mange gode minder derfra. Jens Frederik og jeg havde snakket om, at det på et tidspunkt kunne være spændende at arbejde sammen og skabe noget, så derfor opstod idéen til at købe campingpladsen. Så vi gav et bud, fortæller Else Jensen og fortsætter:

- Vi glemte stort set alt om vores bud, måske også fordi vi på det tidspunkt havde en baby på tre måneder, og havde rigeligt at se til. Men en dag blev vi kontaktet. Om vi ville komme til et møde om campingpladsen. De accepterede vores bud, og så stod vi pludselig med en campingplads, hvor det første vi gjorde var at flytte ind i et stråtækt hus på pladsen på bare 49 kvadratmeter. Der bor vi endnu, men vi har dog bygget til, så vi i dag har mere plads, fortæller hun.

Stort stampublikum

Starten som campingpladsejere var dog lidt tung for det unge par. Pladsen var godt nedslidt, og der dumpede med jævne mellemrum uforudsete og overraskende regninger ind, der retteligt skulle have været sendt til de tidligere ejere.

- Men vi fik stille og roligt vendt skuden, fik styr på tingene og op igennem årene har vi løbende fået renoveret pladsen, fortæller Jens Frederik Jensen og fortsætter:

- Vi har også fået opbygget et stort stampublikum, og har mange fastliggere, hvor gæsterne også kommer for at dyrke fællesskabet med de andre gæster. De er oprigtigt interesseret i hinandens selskab, og har fået nogle særlige venskaber, som dyrkes hele året. Campingpladsen er nemlig en helårsplads, og de seneste år er vintercamping blevet mere og mere populært.

- Det er særligt naturelskere, herunder vandrere, lystfiskere og folk, der dyrker mountainbike, der kommer hos os. Derfor er vejret heller ikke af så stor betydning for besøgstallet, som hvis vi havde haft en campingplads ved stranden. Her nyder gæsterne områdets skønne natur på en aktiv måde, og det er uanset vejret, beretter Safari Camping-værten.

En særlig sommer

Selvom Safari Camping er en helårsplads, er sommeren fortsat højsæson, og her har dette års udgave været helt særlig.

- Da vores statsminister lukkede landet ned på grund af corona, tikkede det ind med afbestillinger, og vi var meget bekymrede for sæsonen. Men i takt med, at landet gradvist er blevet åbnet op igen, er det tabte blevet indhentet plus mere til. Vi har stort set haft fuldt hus hele sommeren, der har været bedre end normalt, fortæller Else Jensen.

- Vi har mange flere danske gæster og færre udlændinge. De har betydet en større løbende udskiftning på pladsen end normalt. Generelt set booker udlændige længere ophold end danskere, så det har været lidt atypisk i år.

14 dages ferie om året

At have en campingplads er ikke bare et arbejde. Det er en livsstil. Som før nævnt bor Else og Jens Frederik Jensen på pladsen, og er således på arbejde omtrent 24 timer i døgnet.

- Vi holder lukket i receptionen og butikken hver dag mellem klokken 12 og 14, hvor vi går en tur i området. Det har vi altid gjort, og det vil vi ikke undvære. Vi har også 14 dages ferie om året, hvor turen ofte går sydpå. I år bliver det dog i Danmark.

- Til at hjælpe os har vi en håndfuld dygtige medarbejdere på timebasis, og når vi er afsted på ferie, så er de her på fuld tid, fortæller Jens Frederik, der sammen med Else også understreger, at de elsker at arbejde sammen og aldrig har fortrudt, at de købte campingpladsen.

- Vi er glade for vores liv og arbejde, og nyder også at arbejde sammen. Selvfølgelig bliver det til rigtig mange timer, men når det er på den her måde, så er det kun en fornøjelse, lyder det samstemmende fra værtsparret på Safari Camping i Rebild.