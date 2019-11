En aktiv efterårsferie i naturens tegn

REBILD: Der var en del regn i efterårsferien, hvilket måske ikke umiddelbart indbød til natur- og outdooraktiviteter. Alligevel var der god opbakning til de mange efterårsaktiviteter arrangeret af Rebildporten.

For børnene var der mange forskellige aktiviteter hos Rebildporten. Der var de enkelte dage planlagt forskellige workshops med at bygge vejrstationer og så se nærmere på de spændende dyr som flagermus og ugler. Især til aktiviteten med ugler var der mange besøgende, der gerne ville høre nærmere om denne fugl, som de fleste kender. En del har hørt om uglen, men kun få har set den, og kender nærmere til den.

Rebildguide Birgitte Wilsted Simonsen fra Outdoorhimmerland.dk fortalte om de fem arter af ugler, som man kan træffe i området omkring Rold Skov. Lige fra den sjældne lille kirkeugle og til den store hornugle, der er en fugl på omkring tre kilo.

I en kasse var samlet en masse gylp fra skovhornugle, som de deltagende børn og voksne kunne undersøge for knoglerester. Der var især begejstring, når der blev fundet rester af et musekranium, da det både var spændende og lidt uhyggeligt.

- Jeg er så heldig, at jeg kender et sted, hvor der hver vinter samles 12-15 skovhornugler til fælles overnatning. Det gør, at vi har samlet en del uglegylp, som børnene kan få lov til at undersøge nærmere ved sådan et arrangement som i dag, fortæller Birgitte Wilsted Simonsen, og fortsætter:

- Det sker hver gang, at børn kommer for at høre om de må tage knogler og musekranier med hjem, så deres forældre kan se det. Det må de selvfølgelig gerne, men vi siger også lige, at de nok ikke lige skal ligge dem på bordet midt i aftensmaden.

Ud over aktiviteterne for børn på Rebildporten, havde Rebildguide Birgitte Wilsted Simonsen i løbet af efterårsferien også arrangeret flere spændende og anderledes vandreture.

Blandt de nye tilbud var en længere vandretur på 11 kilometer i den nordlige del af Rold Skov, hvor der blev gået omkring Lindenborg Å. En række af de mere ukendte steder blev præsenteret. Blandt andet Skadsholm, hvor familien Gjern boede i en årrække midt i ådalen. Desuden blev der også gået forbi spændende fortidsminder, den mystiske stenrække, Buderupholm Hovedgård, Timandshuset og mange andre steder.

Det var knap 50 deltagere, der tog mod tilbuddet om vandreturen, så på de smalleste steder af ruten, kunne man opleve en lang kolonne af vandrere, der gik gennem efterårsskoven.

Et af de andre nye tilbud var ”Hvor mon vi ender i skoven...? ”. På denne børnetur blev slået med en terning, hver gang man kom til en krydsning mellem stierne. Det var således tilfældighederne, der rådede i forhold til om man gik til højre eller venstre, om man skulle lege lidt eller om der skulle laves andre aktiviteter. Denne lidt specielle måde at være aktiv på resulterede blandt andet i, at den samme bakketop blev besteget to gange, men da det foregik gennem leg og aktivitet, var der ikke nogle af deltagerne, der sagde noget til det.

I den kommende tid vil Birgitte Wilsted Simonsen fra Outdoorhimmerland.dk introducere flere nye tiltag og måder at præsentere den lokale natur på.

Det bliver blandt andet gennem samarbejde med Rebildcenterets Gårdbutik og Rebild Museum, hvor der i forbindelse med ture, vil være henholdsvis smagsprøver på lokale lækkerier, og servering af kaffe og æblekage.