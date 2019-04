En aften om det gamle Valsgaard

VALSGAARD: Hvem har bygget dit hus?

Hvem har boet der?

Og hvordan var det i ældre tid med skolegang og arbejde??

Lokalhistorie er vigtigt for et lille bysamfund. Og derfor er historien meget vigtig at bevare for eftertiden.

Mandag 6. maj klokken 19 kan du i Valsgaard Forsamlingshus høre nærmere om, hvad lokalhistorie er og hvad dit lokalhistoriske arkiv laver for at bevare historien i den by du bor i.

- Vi vil vi fortælle lidt om, hvad vi laver, vise lidt billeder fra Valsgaard - og skulle du ligge inde med nogle fotos eller andre dokumenter om ejendomme, virksomheder eller lignende, som har relevans for byen, skal du være meget velkommen til at tage dem med, inviterer arkivleder Anita Sørensen

Kaffe, betaling og tilmelding (30 kroner) foregår hos Henning Jochumsen, formand for Valsgaard Borgerforening på mobilepay 6143 8372.