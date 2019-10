En aften med ”Mikkel og Den hvide verden”

ØSTER HURUP: Onsdag aften 6. november kl. 19:00 præsenteres deltagerne for et spændende foredrag i Øster Hurup Multihus: ”Mikkel og den hvide verden” med Mikkel Beha Erichsen.

Dørene åbnes denne aften, hvor Mikkel taget publikum med ud på en rejse op langs Norges kyst, med kurs mod polarisen og øgruppen Svalbard.

I mange år har familien drømt om at sætte kursen mod nord. Efter års forberedelse med at klargøre deres nye ekspeditions skib, Wallenberg, har de nu igen kastet fortøjningerne, og er taget ud på eventyr.

De har sat sig for at sejle så langt mod nord de kan. Derop hvor hvalerne i vintermørket kommer ind for at spise sig fede i sild, hvor efterårslavtrykkene viser tænder, og alle i familien bliver sat på prøve, når de skal dykke i iskoldt vand og lære at overleve i Finmarkens ekstreme kuldegrader.

Mikkel vil tage os med på en rejse fra København og ud i vores storslåede nordiske natur, men også derop hvor klimaforandringerne ikke bare er ord i tykke rapporter, men barsk og synlig virkelighed hvor stigende temperaturer får isen til at smelte og vejret bliver mere og mere ekstremt.

En aften med Mikkel er både en rejse ind i eventyrets verden, men også en påmindelse til os alle, om at vi skal passe bedre på vores fælles klode.