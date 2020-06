Emma og Sisse udlever deres tyske praktikdrøm

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet?

Det spørgsmål svarer mange af landets vordende studenter givetvis garanti kan svare ja til.

Og således også to af dette års hhx-studenter in spe fra Handelsgymnasiet i Aars.

Emma Svejstrup Øgaard og Sisse Sødinge Jørgensen drager nemlig i august til Tyskland - henholdsvis til Hamborg og Berlin.

Men hvad får to lokale piger til at rykke teltpælene til Tyskland i et helt år?

Jo, begge gør brug af piu-ordningen, der står for praktik i udlandet, som Erhvervsskolerne Aars er med i.

Praktik i udlandet

Som landsdækkende ordning for handelsgymnasier/handelsskoler giver piu skolens hhx-elever og eux-elever mulighed for at tilbringe et år som praktikant i en udenlandsk virksomhed.

Det foregår enten i Tyskland eller Storbritannien samtidig med, at de følger online skolemoduler fra en skole i Danmark.

At valget faldt på netop Tyskland skyldes for Emma Svejstrup Øgaards vedkommende, at hun gerne vil forbedre sit sprog.

Hun forventer samtidig at opnå en række kvalifikationer, der kan være gode at have på sit cv i det videre karriereforløb.

Det kan meget vel tænkes at pege i en international retning.

Om sit valg fortæller Sisse Sødinge Jørgensen:

- Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle, men jeg ville gerne ud at rejse og arbejde.

- Her kan man begge dele. Bo i et ny land og få noget erhvervserfaring.

- Vi havde besøg på skolen af en tidligere piu-elev. Hun fortalte, hvor godt det havde være for hende, og det var selvfølgelig medvirkende til min beslutning, siger Sisse Sødinge Jørgensen

En glad besked

Allerede i oktober 2019 skulle pigerne søge om optagelse i ordningen.

Begge drog i begyndelsen af 2020 på ansættelsesrejse sammen med andre piu-elever fra hele landet.

- Det var bare så fedt, fortæller Emma, der på sin ansættelsesrejse var til tre jobsamtaler i Hamborg og Kiel.

For Sisses vedkommende foregik samtalerne i Berlin og Kiel.

Efter ansættelsesrejserne fulgte et par ugers spænding, som afløstes af jubel, da begge fik besked om ansættelse hos lige præcis den virksomhed, de hver især havde udpeget som først prioritet.

Nu glæder pigerne sig til at bo i, arbejde i og opleve Berlin og Hamborg.

Emma Svejstrup Ødegård ser især frem til alle oplevelserne:

- Jeg har tit kørt forbi Hamborg på vej på ferie sammen med min far og mor.

- Nu vil jeg gerne se og opleve byen, fremhæver hun.

- Og så ligger Hamborg jo ikke længere væk, end at man tage hjem, når der udspiller sig begivenheder i familien, bemærker Emma.