Elever indkaldt til at klimainspirere

SKØRPING: Fire sjetteklasses elever fra Skørping Skole har fået en ide om at udvikle en spil-app, som skal motivere især børn og unge til at samle affald i naturen, for eksempel til og fra skole.

Deres projekt indgik i opfinderkonkurrencen Edison for nylig, og forleden præsenterede de det for et begejstret publikum bestående af knap 40 deltagere i opstartsmødet for Klima Rebild 2020.

Mødet fandt sted på Restaurant og Café Volstrup, hvor blandt andet også det nyligt nedsatte lokale verdensmålsudvalg deltog.

Snorre Søndergaard og Oliver Vang fra Støvring Gymnasiums miljøudvalg fortalte blandt andet om pantskraldespande, bæredygtige krus i kantinen og energifri dag på gymnasiet.

I forbindelse med Klima Rebild 2020 planlægger de et arrangement i samarbejde med Den Grønne Studenterbevægelse, hvor op mod 1000 elever fra Støvring Gymnasium og kommunens folkeskoleelever skal sætte klimaet på dagsordenen.

Louise Krog Jensen, postdoc på Aalborg Universitet, talte om forbrugerens rolle i 100 procents omstilling til vedvarende energi, blandt andet om energirenovering af boliger, transport, energibesparelser og affaldssortering.

Jeppe Ugilt, indehaver af blandt andet Restaurant og Café Volstrup og Volstrup Golf, fortalte om de nyligt rejste vindmøller ved Volstrup samt drift af og affaldssortering på golfbanen.

Oplæggene gav inspiration til en workshop, hvor mødedeltagerne brainstormede over emner, som kan være interessante at få belyst i klimaugerne i 2020.

Naturvejleder Søren Risborg foreslog for eksempel en klimakogebog version 2, som kunne handle om råvarer, som kan samles i naturen i Rebild Kommune, og hvor lokale borgere kunne byde ind med deres favoritopskrifter med netop disse råvarer.

Den kommunale projektleder af Klima Rebild, Mette Kann-Christiansen, lovede, at der på de kommende arbejdsgruppemøder bliver bedre tid til konkret at planlægge aktiviteterne i 2020. Næste møde holdes 3. december 2019. Man kan læse mere på klimarebild.dk.