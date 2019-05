Elever i 3. fik røde kinder

STØVRING: Der var nærmest på forhånd garanti for røde kinder, grin og gode oplevelser, da omkring 200 3. klasse-elever fra Karensmindeskolen, Suldrup Skole, Øster Hornum Skole og Bavnebakkeskolen forleden mødtes til idrætsfestival i Støvring.

Programmet for Skoleidrættens Foreningsfestival bød denne gang på tennis, FDF-aktiviteter, fodbold og skak.

Det var lokale foreninger, som stod bag de forskellige aktiviteter i samarbejde med Dansk Skoleidræt Rebild og Rebild kommune.

Målet med festivalen er at skabe mere bevægelse i skolen - og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden.

- Mødet med en dygtig træner fra fx den lokale idrætsforening kan forhåbentlig give eleverne lyst til mere. Og i det hele taget er der gevinster for begge parter, når skoler og lokale aktører samarbejder: Eleverne får gode oplevelser, underviserne får ny inspiration, og foreningen får mulighed for at præsentere sine tilbud, fremhæver Gunnar Simonsen, som er formand for Dansk Skoleidræt i Nordjylland.

Mandag går det løs på Terndrup Skole med endnu en foreningsfestival i skoleidræts-regi.

Her forventes cirka 114 3. klasse-elever fra den østlige del af Rebild Kommune at deltage, og aktiviteterne i Terndrup er i det store og hele de samme som i Støvring.

Dog er tennis i Terndrup erstattet med en unicykel-aktivitet, og de forskellige udelivsaktiviteteter er i Terndrup organiseret af spejderne - og ikke af FDF.