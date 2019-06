- Ekstra fedt med lokal opgave, der giver hele Skørping et løft

Simon Kristensen er 31 år, men har allerede været selvstændig med SK Tømrerfirma i seks år. Lige nu er et af projekterne i ordrebogen omdannelsen af Rebild Park til seniorboliger.

Historiske Rebild Park i hjertet af Skørping er lige nu ved at blive omdannet til et aktivt bofællesskab for voksne med 17 eksklusive lejligheder. Her er der mange håndværkere i gang – én af dem er tømrermester Simon Kristensen, der sammen med sine fire medarbejdere knokler derudaf med tømrerarbejdet. En stor og spændende opgave for virksomheden.

- Jeg har i tidens løb lavet både små og store opgaver for ejerne af Rebild Park, så da de spurgte om jeg var frisk på den samlede tømrerentreprise i forbindelse med totalrenoveringen og forvandlingen Rebild Park til lejligheder, var jeg selvfølgelig klar.

- Jeg har i dag fire medarbejdere i min virksomhed, men med denne opgave regner jeg med, at skulle ansætte et par folk mere, så jeg fortsat har mulighed for at arbejde for mine eksisterende kunder og tage nye projekter ind. Rebild Park er et stort projekt, men det er ikke det største projekt, vi har haft. fortæller Simon, der sprang ud som selvstændig tømrer allerede som 25-årig, og så er det ellers kørt slag i slag siden.

- Jeg har været heldig med at få de rigtige medarbejdere, og stablet et stærkt team på benene. Samtidig har jeg altid haft fokus på kvalitet, og en overbevisning om, at den billigste løsning ikke altid er den bedste. God kvalitet er altid det vigtigste. Det tiltaler kunderne.

- Vi laver alt fra større renoveringen som det her på Rebild Park og bygning af både industrihaller og nye huse, til mindre spjældopgaver for hr. og fru Jensen. Så vi spænder meget vidt, fortæller Simon, der sammen med kæresten Charlotte bor på en gård i Sejlstrup lidt udenfor Skørping.

- Ja, jeg er rigtig lokal. Jeg har gået på Skørping Skole, spillet fodbold i Frem Skørping og har boet her i stort set hele mit liv. Derfor er det også ekstra fedt med en stor lokal opgave, der giver hele Skørping et løft, slutter Simon Kristensen.