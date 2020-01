Ejendomsmæglerovertagelse i Arden

ARDEN: Ejendomsmæglerfirmaet Tom Pedersen har overtaget ejendomsmæglerfirmaet Niels Nørøxe, der har kontor på Jernbanegade 5 i Arden.

- Niels og jeg har snakket om det i flere år, og nu var tiden inde. Timingen passer perfekt for begge parter, fortæller Tom Pedersen, der med overtagelsen glæder sig til at styrke tilstedeværelsen i Arden og omegn. I dag har Tom Pedersen kontorer i henholdsvis Hadsund og Øster Hurup.

- Sidste år var der godt 60 bolighandler i postnummer 9510 Arden, så der er absolut grundlag for, at der fortsat skal være en aktiv ejendomsmægler i byen. Samtidig er det vores klare ambition at styrke vores aktivitetsniveau, så vi får en større andel af markedet i Arden omegn end hidtil.

- På kontoret i Arden vil Niels Nørøxe fortsætte som aktiv mægler, og så vil Troels Bove og jeg selv være der en del, ligesom vi også har Steen Laursen, der har stort kendskab til Arden-området. Så vi er bestemt et stærkt team med en stor erfaring fra lokalområdet, fortæller Tom Pedersen, der har været selvstændig ejendomsmægler siden 1997.

Niels Nørøxe, der i dag er 75 år, er rigtig glad for overtagelsen og det nye setup.

- Det er en god og proaktiv løsning, som bliver en stor fordel for kunderne, der nu kommer til at samarbejde med en større mægler med seks ansatte med en række forskellige specialer. Fremfor kun at samarbejde med en enkelt person, som det har været tilfældet hos mig, giver det kunderne en række fordele, fortæller Niels Nørøxe, der startede som selvstændig ejendomsmægler i 2010.

- Jeg er også rigtig glad for, at jeg kan fortsætte som ansat, og dermed også dele min viden og erfaring fra området. Det bliver en glidende overgang til fordel for begge parter, og ikke mindst kunderne, slutter han.

Ejendomsmæglerovertagelsen markeres ved en reception på torsdag den 9. januar kl. 14.00 i lokalerne på Jernbanegade 5 Arden.