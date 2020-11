Egnshistorie som de oplevede den

Hvordan gik det til, da Himmerlandsbanken i Hobro i 1973 blev opkøbt af Sparekassen Nordjylland? Og hvad foregik der egentlig i kælderen under Odense Kongrescenter, da Lars Løkke Rasmussen alligevel ikke blev væltet som formand for Venstre?

Det er blot et par af de dramaer, der bliver oprullet i den nye udgave af ”Barn af Himmerland”, som netop er udkommet.

Bogen er den 21. i rækken af bøger, udgivet af 11 Lions-klubber i Himmerland.

Formålet med bøgerne har gennem alle årene været at bringe bevaringsværdige egnsskildringer, som måske ikke på anden måde ville være blevet overleveret til eftertiden og gjort offentligt tilgængelige.

Blandt forfatterne er denne gang Christian Ladefoged, som var i bestyrelsen for Himmerlandsbanken og således var med i de afgørende forhandlinger om bankens endeligt.

Forhandlingerne endte som bekendt med, at Sparekassen Nordjylland fik et skattefradrag. Et fradrag som senere viste sig at være ulovligt, og som kostede daværende skatteminister Ole Stavad jobbet som minister.

Christian Ladefoged bringer i sin beretning læserne med ind i bestyrelseslokalet og skildrer de dilemmaer, en bestyrelse sidder med.

Et andet af de dramaer, der fortælles om i ”Barn af Himmerland”, årgang 2020, foregår i en kælder under Odense Kongrescenter.

Ud over Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen er også Claus Richter, til stede.

Som partisekretær i Venstre fortæller Claus Richter sin version af, hvad der skete. Derudover fortæller han også om opvæksten i Klarup, om interessen for Venstre og om sin tid som direktør i Landbrug og Fødevarer.

Fryserfabrikken Elcolds brogede historie skildres af ejerleder og altmuligmand Jens Nielsen, som har været med siden 1978. Han giver læserne en engageret fortælling om op- og nedture på Hobro-virksomheden, krydret med nogle sjove historier undervejs.

En af de mest indflydelsesrige kvinder i verden har også bidraget til 2020-udgaven af ”Barn af Himmerland”.

Det drejer sig om Helle Østergaard Kristiansen, der stammer fra Handest, men nu er direktør i Danske Commodities.

Helle Østergaard Kristiansens budskab er, at man skal sige ja til de udfordringer, man møder, hvilket hun selv er et ganske glimrende eksempel på.

I bogen kan man blandt meget andet også læse om våbennedkastninger under krigen i Himmerland, om Gugs historie fra 1953 til i dag, om tilblivelsen af Vesthimmerlands flyveplads, om Hobro Kammerorkester og om Ove Olesens vej fra tømrer og selvstændig med Aalestrup Tømrer- og Snedkerforretning til embedsmand i Skat.

- Vi håber at mange får lyst til at købe bogen,” siger formand for redaktionsudvalget i Barn af Himmerland, Knud Trier.

- Alle artikler er stillet vederlagsfrit til rådighed - og også omslaget, der er lavet af Helle Nøhr, er uden beregning.

- Overskuddet går til Lions’ humanitære arbejde, og i min klub – Hobro - har vi bl.a. givet penge til Tuba, der hjælper børn af alkoholiserede forældre, til Broen Mariagerfjord, der yder tilskud til kontingent og udstyr til f.eks. sportsklubber og spejdere til børn fra familier, der ikke selv har råd. Vi har desuden et stort projekt i Uganda sammen med andre Lions-klubber, nævner Knud Trier.

Og så er der da for resten også mange gode timers læsning i ”Barn af Himmerland” her under corona-nedlukningen, føjer Lions-talsmanden til.