Eftersøgnings- tjeneste med hunde øvede sig i Rold Skov

ROLD SKOV: DcH’s eftersøgningstjenesten kreds 1, som dækker området fra Skagen til Hobro, var for nylig inviteret til fællestræning i Rold skov.

Der mønstrede som altid stor opbakning med 15 hundefører og 18 hunde, der skulle finde tabte genstande i skoven.

Dage forinden havde de to eftersøgere fra Støvring DcH - Sanne Asmussen og Annette Rasmussen - været ude i skoven for at ”tabe” briller, ure, telefoner og tegnebøger.

De næste timer foregik med et flot samarbejde med hundene i skoven, hvor 52 ud af de tabte 54 genstande blev fundet.

Næste punkt på dagsordenen var frokost i et lunt klubhus.

En hyggelig dag

Her gik snakken lystigt - både om dagens opgaver samt de opgaver, som eftersøgerne bliver sendt ud på, når de bliver ringet op af en kunde, som har tabt en ejendel.

Slagter Carlsen havde tilberedt en lækker menu, så det var med godt fyldte maver, at dagen sluttede med endnu en opgave.

Her skulle hundene på klubbens træningsarealer finde sponsorgaver.

Vel at mærke sponsorgaver, som var fyldt med hundelækkerier.

Hvorfor alle vendte trætte og glade hjemad.