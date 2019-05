ØSTER HORNUM: Nordjyllands Politi efterlyser nu en ældre hvid bil, der har været involveret i et færdselsuheld på Øster Hornumvej. Her var to biler impliceret i uheldet. Den ene bil kørte ind i et vejtræ, men den anden bil - den ældre hvide bil - fortsatte ind mod Øster Hornum uden at stoppe op. Politiet antager, at den hvide bil må have fået en del ridser i venstre side.