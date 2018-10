Efterlyser bud på landsbyildsjæle

MARIAGERFJORD: Siden 2011 er der hvert år blevet udnævnt en ny "årets landsbyildsjæl" i Mariagerfjord Kommune, og inden længe er det tid til at hædre endnu en landsby, en lokalforening, en gruppe af personer eller en enkeltperson, der i det forudgående år har ydet en særlig indsats, der har gjort en forskel i lokalområdet eller på tværs af flere af kommunens lokalområder.

Sidste frist for at indstille kandidater til årets landsbypris er 16. november, og formanden for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord, Kim Knudsen, Hørby, opfordrer allerede nu til, at man rundt om i de mindre lokalsamfund ved fjorden tænker i oplagte emner.

- Vi vil gennem denne pris gerne anerkende den store indsats som masser af frivillige leverer i vores mange landsbyer. Ildsjæle er folk, der brænder igennem og helst ikke brænder ud. Derfor må vi forkæle dem og påskønne deres engagement, pointerer han.

Selve prisuddelingen finder sted 4. februar i forbindelse med Landdistriktsrådets årsmøde, som i år holdes i Hvilsom.

Sidste år gik prisen til Rene Larsen fra Møldrup for hans ihærdige indsats for at sikre bredbånd til den lille landsby i den nordlige ende af kommunen.