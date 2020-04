Efter 171 år på stribe gik den ikke længere GRUNDLOVSMØDE: Fondsbestyrelsen aflyser grundlovsfesten i Terndruplund som følge af coronakrisens restriktioner

TERNDRUP: Så fik corona truslen også has på så fastnaglet en tradition som grundslovsfesten mellem bøgetræerne i Terndruplund.

For først gang siden 1849 - årets, hvor vi jo fik den grundlov, vi stadig fejrer, må festen aflyses.

Men efter 171 grundslovsfester i streg tog en pandemi herredømmet i 2020.

I fjor deltes Mogens Lykketoft (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) om talerstolen.

Hvilke sædvanligvis prominente gæster, de traditionelt mange gæster går glip af at lytte til 5. juni, holder Terndruplundfondens bestyrelse for sig selv.

Ikke fysisk muligt at samles

Men der arbejdes fra arrangørerside på at give årets forsmåede duo en ny chance for at komme til orde 5. juni 2021 fra selvsamme talerstol.

- Det er en enig bestyrelse, der står bag beslutningen om at aflyse i år.

- Selv hvis Regeringens nuværende påbud om maksimalt at være 10 personer sammen skulle slækkes til 50 eller 100 personer inden grundlovsdag, lader det sig slet ikke gøre at respektere afstandskravet mellem mennesker på to meter, anfører Per Seeberg, formand for Terndruplundfonden.

Afstandskravet ville desuden give store indskrænkninger i den efterfølgende frokost i skovpavillonens historiske træbygning.

- Årets gæster ville formentlig trække flere end 700 gæster, vi havde i fjor, antager Per Seeberg.

Altså stod man efter arrangørerne vurdering med endnu større trækplastre end Lykketoft og Løkke.