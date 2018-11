Efter 12 år stopper Svend som uddeler i SuperBrugsen

TERNDRUP: Siden den 1. oktober 2006 har Svend Hyldgaard stået i spidsen for SuperBrugsen i Terndrup, men ved udgangen af denne måned er det slut. Svend har besluttet at stoppe som uddeler for at få mere tid til familien.

- Det har været 12 fantastiske år, men det handler om at følge sin mavefornemmelse og tage beslutningen i tide. Følelsen af at ville prioritere anderledes, er de seneste år kommet snigende, og nu skulle det være. Det har været en svær, men også meget velovervejet beslutning, fortæller Svend, der ikke skifter til et nyt job. I stedet vil han bruge god tid på at finde det rigtige job.

- Nej, jeg har ikke skænket et fremtidigt job mange tanker, og har slet ikke travlt. Nu vil jeg i første omgang have fuld fokus på min familie, som har betalt prisen for mit travle arbejdsliv de seneste mange år. Nu handler det om nærvær og fokus på familien, fortæller Svend, der er gift med Marianne. Sammen har de tvillingerne Bertram og Joanna på ni år. Familien bor i Terndrup.

- Jeg kommer helt sikkert til at savne rigtigt meget ved mit job. Ikke mindst kolleger, kunder og samarbejdspartner, samt min evige lyst til at se ting vokse og i fællesskab udvikle og se resultater, fortæller Svend, der har været med i to ombygninger og moderniseringer af SuperBrugsen i Terndrup, siden han startede i 2006. SuperBrugsen har i Svends periode desuden vækstet rigtigt flot. Alene i 2017 steg omsætningen med 7 %, mens den i 2018 forventes at stige med 15 %.

Hos bestyrelsen i SuperBrugsen har man været rigtig glade for samarbejdet med Svend Hyldgaard.

- Vi vil gerne takke Svend for et godt samarbejde gennem alle årene. Svend har været en vellidt uddeler, men vi respekterer selvfølgelig hans beslutning om at prioritere familien, og ønsker ham held og lykke fremover, fortæller Ulla Elbæk fra bestyrelsen.

Svend Hyldgaards afsked markeres med en reception på fredag den 16. november fra kl. 15.00-17.00.

Ny uddeler bliver Emil Bak, der kommer fra et job som uddeler i SuperBrugsen i Nibe. Han starter den 1. december 2018.