Efter 10 år med grise og køer: Kate på 30 fandt den bedste læreplads med gode kolleger

STØVRING: I 10 år gik Kate Hovkjær Maansen og passede køer og grise, men da hun havde fået sin datter nummer to, skiftede hun spor.

- Som landmand har man så mange timer, at det er svært at kombinere med at være mor. Så prøvede jeg lidt med noget kontor, men hvor er jeg glad for at have fundet denne her læreplads! Jeg er blevet taget imod med smil og kram, og det er fantastisk, så meget I går op i hinanden. Og så vil I så gerne lære fra jer, sagde hun blandt andet til sine kolleger, da produktionskøkkenet i Rebild Kommune fredag morgen blev tildelt en særlig hæder på hendes indstilling:

Stedet er valgt til årets bedste læreplads under Erhvervsskolerne i Aars, som dermed har indstillet køkkenet til den tilsvarende nationale pris.

- Og skulle I ikke blive udvalgt til at gå videre, så skal I vide, at I alligevel er en kanongod læreplads, understregede uddannelseschef Ella Holm Hansen fra Erhvervsskolerne, som har 1100 årselever fordelt på mange brancher.

Kate Hovkjær Maansen er 30 år og såkaldt voksenlærling på uddannelsen til ernæringsassistent, og hun var gået ganske stille med, at hun havde indstillet sin læreplads til den fine titel.

Hun begyndte i produktionskøkkenet på Mastruplund Ældrecenter i Støvring i juli 2017.

- Jeg har indstillet min læreplads til årets bedste, da den er den bedste, fastslog hun helt enkelt i indledningen til sin indstilling, som uddannelseschefen læste højt.

- Her kan man lære og være. Der er altid tid til en grundig forklaring, og jeg føler mig aldrig i vejen. Og kollegerne har aldrig mere travlt, end at de kigger op fra arbejdet for at hilse, skrev Kate Hovkjær Maansen blandt andet.

Leder Brian Pedersen var helt rørt:

- Det er helt vildt flot, at vores elev vælger at skrive sådan en indstilling. Og da Ella ringede til mig i går og fortalte, at vi var blevet valgt ud, må jeg indrømme, at jeg lige kneb en tåre. Det gør mig stolt over det arbejde, vi gør her. Vi har virkelig et rigtig godt køkken, sagde Brian Pedersen.

Det er fire år siden, han blev leder af den kommunale arbejdsplads med i alt 14 medarbejdere. Produktionskøkkenet leverer mad til kommunens 10 ældrecentre.

Køkkenassistent Ingrid Olesen arbejder ellers til daglig mest på Øster Hornum Ældrecenter, men kom også forbi køkkenet i Støvring fredag morgen med en buket til Brian Pedersen:

- Vi bakker selvfølgelig op. Vi føler os ikke udenfor, vi er lige så meget med som en del af det store, smilede hun.

Og Brian Pedersen har allerede prøvet at tage imod en anden hæder, som også handler om uddannelse.

I maj 2017 fik han og produktionskøkkenet den nationale efteruddannelsespris for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Alle 350 SOSU-ansatte, der håndterer maden til beboerne ude på centrene, har været igennem et omfattende efteruddannelsesforløb, som både sikrer madens kvalitet og højner de ældres oplevelse.

Og de ansatte i selve produktionskøkkenet er også ved at blive efteruddannet.