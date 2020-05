DSB og NT giver rabat til pendlerne for bøvl med sporarbejde

HIMMERLAND: Hvis du pendler med tog eller bus mellem Brønderslev og Langå tilbyder trafikselskaberne NT og DSB nu, at du kan få tilbagebetalt 30 dage af perioden på dit pendlerkort.

Det forudsætter, at du har købt et pendlerkort i mindst 59 dage i perioden fra den 1. maj til og med den 20. september.

Sommerperioden præges nemlig af nye sporarbejder efter totalspærringen fra 5. til 8. april mellem Langå og Skørping - og den efterfølgende uge mellem Langå, Aalborg og Brønderslev.

At holde på pendlerne

Med rabatten håber NT og DSB, at det får flere pendlere til at fortsætte med at rejse med tog og bus under og efter sporarbejdet i stedet for at opgive ævred og ty til privatbil.

- Når Banedanmark igangsætter omfattende sporarbejde, ved vi, at mange pendlere bliver berørt i en længere periode.

Da både NT og DSB kører på strækningen, er det oplagt at indgå i et samarbejde med DSB om kompensation til pendlerne, forklarer Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg hos NT.

Hold øje med Rejseplanen

Det tilbud har DSB med nogen succes afprøvet i forbindelse med et stort sporarbejde på Sjælland.

- De gode erfaringer derfra overfører vi i et samarbejde i Nordjylland, uddyber Mette Henriksen.

Hos DSB gør informationschef Tony Bispeskov opmærksom på, at Banedanmarks sporarbejde er opdelt i flere faser, og at det varierer, hvor og hvornår, at tog erstattes af togbusser.

Han opfordrer kunderne til at planlægge deres rejse på Rejseplanen.

Kunderne kan være trygge ved, at NT og DSB har taget deres forholdsregler under coronakrisen.

- Vores fokus i sporarbejdsperioden er at sikre gode togbus-løsninger, som også tager højde for sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand.

- Derfor vil togbusserne højst være halvt fyldte, som det også er tilfældet i togene, beroliger Tony Bispeskov.

Tak, pendler

- Desuden vil vi gerne komme dig som i møde med et godt tilbud, som giver dig mulighed for at rejse i to måneder for én måneds pris, siger han.

Pendlertilbuddet lanceres under navnet ”Tak pendler” og kan benyttes, hvis du har et gyldigt DSB pendlerkort.

Enten et ”rejsekort pendler” - et rejsekort med ”pendler kombi” eller ungdomskort til minimum 59 dage.

Desuden skal du pendle i minimum tre zoner på strækningen mellem Langå og Brønderslev i perioden fra den 1. maj til og med den 20. september 2020.

Sådan afbrydes togdrift

Men tilbage til den afbrudte togdrift.

I pinsedagene fra 30. maj til 2. juni indstilles al togkørsel mellem Langå, Randers, Hobro, Aalborg og Brønderslev

Fra 10. juli til 21. september er der totalspærret mellem Aalborg og Brønderslev

Og togdriften lægges også brak i hele Himmerland fra 17. juli til 3. august.

Al togtrafik mellem Hobro, Aalborg og altså også Brønderslev indstilles.

Når toget ikke kører, indsættes togbusser.

I de togløse perioder forbedres nedslidte jernbanespor mellem Aalborg og Hobro, så togene om nogle år kan køre væsentlig hurtigere på strækningen.

Nemlig fra de nuværende 120 km/t op til 200 km/t.

Det vil dog først ske, når et nyt signalsystem tages i brug.

Samtidig skal hele jernbanestrækningen mellem Lindholm ved Nørresundby og ned til Aarhus gøres klar til elektrificering - til hurtige og mere miljørigtige el-tog.

Det arbejde vil vare flere år og ventes afsluttet i 2026, oplyser Banedanmark.

Forbedelse til elektrificering

Når jernbanestrækningen fra Aalborg-Lindholm spærret fra 10. juli helt frem til 21. september, skyldes det ikke kun sporombygning og forberedelser til elektrificering.

Samtidig skal den nye jernbanestrækning til Aalborg Lufthavn nemlig gøres færdig.

Hvis du ikke pendler, men har brug for billet, skal du huske at købe via dsb.dk, i DSB app eller i automaten på stationen

Det er ikke muligt at købe billetter i togbussen.

Pladsbilletter til tog kan ikke bruges i togbussen.

Rejser du på rejsekort med regionaltog, intercitytog- eller intercity lyn-tog, skal du tjekke ind og ud på stationen.

Hold øje med bussens farve.

Rød togbus standser ved alle stationer

Blå togbus standser ved udvalgte stationer

Grøn Togbus kører direkte fra station til endestation uden stop.

Du kan ikke tage din cykel med.