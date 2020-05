Drive-in bio ved Store Økssø

Først i maj er det endelig tid til at komme i biografen igen på Skørping-egnen.

I drive in bio - vel at mærke.

Kinorevuen i Skørping har i storebededags ferien tænkt sig at indrette Jamborettepladsen ved Store Økssø til udebiograf.

Nærmere bestemt er der planlagt forestillinger torsdag 7., fredag 8. og lørdag 9. maj.

- Og i Kinorevuen er vi lykkelige for, at vi i den nuværende situation kan lave tre forestillinger, hvor så mange mennesker kan samles om lidt tiltrængt underholdning og alligevel være forsvarligt adskilte, erklærer Kinorevuens formand, Henrik Bjerg.

Drive in-forestillingerne på Jamborettepladsen er kommet i stand i et samarbejde mellem Jespers Rejsebio, Naturstyrelsen og Rebild Kommune.

Ved solnedgangstid

De tre planlagte forestillinger indledes alle ved solnedgang klokken 21.30.

Lyden bliver sendt som FM-signal til bilernes radioer.

Der kan være op til 200 biler på pladsen til hver forestilling, og for at mindske risikoen for smitte er det ikke tilladt at forlade bilen under opholdet på pladsen.

Det indebærer, at eventuelle toiletbesøg skal klares på forhånd.

Ellers må du klemme ballerne sammen.

Torsdag viser udebiografen Pixar-filmen ”Fremad”.

Fredag er det ”Jumanji - The Next Level”, der står på programmet.

Og lørdag 9. maj kan du glæde dig til filmen ”The Gentlemen”.

Billetter kan på forhånd købes via Kinorevuens hjemmeside, hvor der også findes supplerende praktiske oplysninger om arrangementet. Prisen for en biografbillet er 200 kroner pr. bil med op til fem passagerer.